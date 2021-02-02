隨著牛年腳步逐漸接近，台南左鎮化石園區以鎮館之寶「早坂中國犀」為賣點，結合吉祥物犀牛koko與金絲猴kiki可愛魅力，同步推出「吉祥物新春紅包袋」與「春節限定套票」，迎春價只要100元，園區也進行了一連串的展示優化革新，全新的主題與互動性遊戲等著大家一同來發掘。

左鎮化石園區吉祥物犀牛koko與金絲猴kiki自開園以來廣受小朋友喜愛，今年特別為他們量身打造推出可愛限量紅包袋，每組包裝皆內含3種不同圖案，每組售價30元，可愛的模樣與親民價格預期會形成一股搶購風潮。

另外，「春節限定套票」則同時包括了熱門的魔法互動彩繪體驗套組與3D劇場門票，並搭配限量吉祥物紅包袋，迎春價只要100元，限量1200份，主打超高CP值讓購買遊客擁有最佳的遊園體驗。

文化局表示，台南左鎮化石園區的鎮館之寶「早坂中國犀」，是1971年經由台日學者與台灣省立博物館團隊的共同完成的考古成果，不只是台灣脊椎動物化石發掘紀錄中，動員組織最具規模的一次發掘活動，其成果也是台灣化石挖掘史上重要的一頁。

今年適逢牛年，化石園區也以犀牛為主題，除了可愛的吉祥物紅包袋與春節套票之外，也將調整早坂中國犀展出方式，讓入園的貴賓看見專屬於化石園區的犀牛年。相關套票優惠訊息可至台南左鎮化石園區官方網站查詢。

(中時 )