日本佐賀縣高中模擬考出現一道引發爭議試題，涉及不當連結伊斯蘭教與恐怖份子，讓佐賀縣教育委員會等單位出面直指試題不當，日本文部科學大臣萩生田光一也說不該歧視。

西日本新聞報導，佐賀縣高一模擬考一道英語試題，把貧窮與伊斯蘭教跟恐怖份子相連結，讓縣教育委員會及主辦模擬考的「縣高校教育研究會升學指導部會」緊急出面滅火，認為顯示教師對人權意識的不足，出題內容並不適當，未來將努力提升教師的人權意識。

這場模擬考一月上旬在縣立及私立共24所高中舉行，高一生總計約3000人應試。

日本放送協會（NHK）報導，佐賀縣高中模擬考一道題目因不當連結伊斯蘭教徒與恐怖份子引發爭議，萩生田光一今天說，「當然不該有歧視表述等情況」，要求相關單位做出預防類似情況再發生的因應作為。

佐賀縣高中英語模擬考一道題目，談到在埃及看到的貧窮孩童有一段敘述：「如果孩童們無法謀生，想要獲得食物就會去清真寺，然後成為恐怖份子」。

這道題目中的說明文字，後來被佐賀縣教育委員會認為並不適當。

萩生田今天在內閣會議後記者會上說，「對有大約10名教師參與出題，卻在過程中完全沒有注意到不妥，令人感到非常遺憾」，希望佐賀縣教育委員會做出適當因應作為，防止類似情況再發生。

萩生田說，不光是佐賀縣，只要發生這樣的錯誤，將會對國際社會釋出錯誤訊息，希望相關單位都必須徹底防止勿再犯。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1100202

(中央社)