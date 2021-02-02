鴻海集團軍股價近期受Apple Car訂單話題拉抬，但號稱地表最強蘋果分析師、天風證券郭明錤潑冷水，他認為鴻海不是自動駕駛電動車最佳夥伴，蘋果(Apple)會選擇與韓企現代汽車合作，對市場樂觀看待鴻家軍持保留態度，鴻海集團中Apple Car訂單能見度較佳者僅有鴻騰精密。

在報告中郭明錤指出，蘋果與有豐富開發、生產與驗證經驗的既有車廠深入合作，會顯著縮短Apple Car開發時間，並創造上市時間優勢。取得既有車廠資源支持，蘋果可以更專注在自身拿手的自動駕駛軟硬體、半導體、電池技術、外觀與內部空間設計、創新使用者體驗等領域，而且能更快整合蘋果生態圈。

郭明錤認為，最符合條件的是現代集團，首先可以提供Apple Car底盤採用的E-GMP平台技術支援，其次旗下現代Mobis(현대모비스)可以提供部份零組件生產與設計，再者現代集團旗下品牌起亞(Kia)汽車在美國有產線，可以生產Apple Car。

他還稱，如果這種合作模式進展順利，蘋果後續應該會再與美國車商通用(GM，General Motors)、法國車商寶獅雪鐵龍集團(Le groupe PSA)合作開發更多車種，或進入不同國家市場。郭明錤表示，蘋果最快會於2025年發表Apple Car，若以iPhone每代從規格確認到生產約需18至24月為基準，考慮汽車產品開發周期更長、驗證規格更高、供應鏈更複雜，缺乏製造汽車經驗的蘋果，現在要推Apple Car時程已經非常緊迫。

郭明錤正面看待鴻海集團投資電動車市場，認為有助於集團長期競爭優勢，但鴻海並沒有大量出貨電動車經驗，至少還要持續2到4年投入才能看到初步成果，並無法解決Apple Car前置時程已經相當緊迫的問題，因此他認為市場對鴻海、鴻準、廣宇、乙盛、榮炭、正達等公司取得Apple Car訂單過於樂觀。

鴻家軍今(2)日台股漲跌互現，鴻海今日收漲3.10%，報116.5元；鴻準收跌1.74%，報73.6元；廣宇收漲3.28%，報42.45元；乙盛-KY大漲5.65%，報65.4元；榮炭收跌9.29%，報53.20元；正達收漲2.86%，報27元。鴻騰精密並未在台灣上市，香港股價今日收漲3.25%，報3.18港幣。

據國外專門追蹤蘋果相關爆料網站Apple Track統計，郭明錤情報準確度76.4%只排第10名。第1名是科技網站CoinX，情報準確度高達95.2%，不過該網站焦點集中在iPhone、MacBook等消費型電子產品，不曾評論過Apple Car。

(中時新聞網)