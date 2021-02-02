台中市71歲王婦日前騎自行車載著回收物品前往資源回收站變賣後，途中停等紅燈時因體力不濟摔倒，經路人攙扶後她忍痛摸黑牽車行走，清水警分局員警巡邏時發現，勸她上警車並送返家休息。

清水警分局表示，三田所副所長楊志宏、警員黃聖嘉日前深夜執行巡邏勤務，行經清水區華江北街與民享路口，發現一名身穿暗色衣物老婦牽著自行車欲穿越，但在綠燈開始行走仍無法通過，員警隨即停靠路邊攙扶老婦。

經了解，王姓老婦將撿拾回收物品，前往4公里外回收站換取微薄收入，途中停等紅燈時體力不濟而摔倒，經2位善心女騎士攙扶後表示無須協助，老婦忍著疼痛欲牽著自行車走了路回家。

由於夜里僅12、13度，經兩名員警勸說後，老婦同意上警車載往住處，由副所長楊志宏騎自行車約3公里(約13分鐘)路程抵達老婦家門外。期間老婦表示「自行車不好騎，你們不會騎。」楊志宏說，他只有飛機不會開來安撫老婦不安情緒。

黃聖嘉開車時詢問，老婦指稱因近日雙腳與胸口有些疼痛，由於要將回收物送往回收站，所以才會下午出門，身上疼痛不是因摔倒撞到引起。員警多次詢問是否前往醫院就診亦遭拒絕，因老婦身上無明顯傷勢且精神狀態良好，無立即危險載往家中休息，並聯繫附近遠房親戚前往關懷照顧。

三田所長林聖堯表示，清水晝夜溫差大且鄰近港口海風強勁，老人家更應注意保暖，清晨與夜間外出應穿著亮色衣物，方以確保交通安全。楊志宏個性幽默風趣，談笑間已安撫老婦不安的心，在寒夜裡騎著自行車的背影溫暖了人心。

(中時 )