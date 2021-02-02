每年2月初開始，全台就進入了大量的粉紅狂潮，各地均有許多賞櫻好去處。雄獅嚴選2021全台五大賞櫻勝地，依序為武陵農場、阿里山、九族文化村、新竹山上人家、司馬庫斯。其中武陵農場為國人最愛的賞櫻人氣景點，花季盛開的紅粉佳人櫻花是台灣特有種，綿延數百公頃的粉紅浪潮總讓人置身夢幻中。

雄獅整合交通及周邊飯店等資源，推出多組1~3日的賞櫻超值行程，天天都有團體出發，並提供花季期間武陵農場保證入園服務，也保證入住武陵富野度假村、武陵賓館和梨山賓館等超級稀少的山上飯店，除了台北出發外，也有由高雄、台中出發的行程，讓全台旅客均可以輕鬆暢遊全台各地的粉紅勝景。

全台最受矚目的「2021武陵農場櫻花季」即將於2／12(大年初一)至3／1(一)展開為期18天的活動，武陵櫻花區共有200公頃，包括台灣原生山櫻花、霧社櫻、紅粉佳人等10多種不同品種，滿山開遍2.1萬株櫻花綿延於3公里長的步道，向來是國人最愛去的賞櫻景點。每年花季都吸引數十萬旅客上山追櫻，今年花季更跨了春節及228兩大連續假期，預期將帶來空前盛況。

武陵櫻花季的入園名額在線上開放申請後往往秒殺，為免除旅客的遺憾，雄獅旅遊針對武陵農場賞櫻行程提供團體保證入園的服務，全台北、中、南均有出發的行程，並且取得花季期間最稀缺的山上住宿名額，如武陵富野度假村、武陵賓館和梨山賓館等雄獅獅均保證入住，花季期間預計將開出超過50條以上各式遊程供旅客選擇。

緊接著3~4月初春的阿里山堪稱賞櫻勝地，主要的花種包括山櫻花、吉野櫻、八重櫻，整片粉色花海相當壯觀，是一年一度備受期待的櫻花季盛事。雄獅旅遊自去年起獨包阿里山林業鐵路阿里山號冷氣列車廣受好評，列車行程特別安排嘉義至奮起湖路段，獨特的錐狀山形，經過「螺旋狀三迴旋」登山鐵道到達山頂，並停留獨立山觀景台，不僅能欣賞獨特的鐵道景觀，還能遠眺嘉南平原風光。

另有林鐵處專業導覽志工隨車解說阿里山鐵道百年歷史，引領遊客深入了解林業文化。行程特別準備雙主餐奮起湖便當，加碼傳統愛玉、草仔粿，以在地特色食物滿足旅客味蕾。櫻花季期間和林務局合作規劃蒸汽火車櫻花季獨包旅遊模式，安排主線火車與支線蒸汽火車遊程，讓民眾可以搭乘「百年國寶-蒸汽火車」檜木列車欣賞櫻花美景，賞粉紅春櫻阿里山、唯美風鈴木。

九族文化村為日本櫻花協會授證為日本海外「櫻花名所優選之地」，是日本櫻花協會繼1990年在日本國內認證出｢日本さくら名所100選｣後首次海外認證櫻花名所，此舉也讓九族文化村的櫻花勝景與日本百大賞櫻名所齊名，雄獅結合了九族賞櫻及日月潭遊湖的2日遊程，順道遊訪中社鬱金香及日月潭紅茶工廠。

(中時 )