喜迎金牛賀新春!為了迎接即將到來的農曆春節假期，台灣彩券公司（2）日推出春節前最後一波5款刮刮樂新品，包括頭獎新臺幣500萬元的超人氣益智延長型刮刮樂「超級麻將」、總中獎率50％的「招財進寶」與「牛運當紅」、經典數字「7」主題遊戲「超級777」與象徵新年財運到的「財神報到」，總獎項超過1,187萬個，總獎金逾40億元。

今年春節前台灣彩券共發行16款新春限定刮刮樂，百萬（含）以上獎項高達737個，是歷年春節前發行刮刮樂百萬（含）以上獎項總數最多的一次。此外，「大樂透」2月9日起連續13天每天開獎，民眾天天都有機會抱走億元頭獎，還加碼360組100萬元「春節大紅包」，頭獎已連摃21期的「威力彩」2月4日頭獎預估上看3.9億元。

台灣彩券2日舉辦「金牛好運來 過年就要買彩券」活動，由總經理蔡國基說明趕在農曆春節前上市的5款刮刮樂新品，「超級麻將」每張售價500元，共有7個頭獎500萬元，是歷年面額500元刮刮樂中，頭獎500萬元個數最多的一款遊戲；總中獎率高達50%的「招財進寶」與「牛運當紅」，適合當作拜年伴手禮，還有廣受消費者喜愛的經典數字「7」主題遊戲「超級777」以及象徵新年財運到的「財神報到」。今年春節前共發行16款新春限定刮刮樂，百萬（含）以上獎項高達737個，是歷年春節前發行百萬（含）以上獎項最多的一次，要讓民眾有機會刮中更多大獎，歡喜迎接金牛年！除了春節限定發行的各種刮刮樂外，「大樂透」從2月9日起連續13天每天開獎，天天都有機會抱走億元頭獎晉身億萬富翁，還加碼360組100萬元「春節大紅包」，民眾可至公益彩券投注站指定購買大樂透加碼全餐，不錯過每期加碼好機會。

彩券買起來，好運跟著來！台灣彩券春節代言人Sandy吳姍儒特別來到活動現場分享買彩券的經驗，也當場購買春節加碼的「大樂透」與春節限定款刮刮樂。台灣彩券邀請民眾發揮公益彩券愛人助人本質，一起「買彩券、做公益、積功德」，並呼籲民眾購買彩券應量力而為，避免過度投注。春節期間如兌領5,000元（含）以下的獎項可直接至全國各公益彩券投注站兌獎，超過5,000元的獎金則須於銀行營業日至受委託之金融機構兌獎。

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