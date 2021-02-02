民視八點檔《多情城市》近日劇情高潮迭起，張家瑋劇中飾演「李文真」，抓包老公「劉加堯」（黃文星飾演）和閨密「Carol」（夏宇禾飾演）的婚外情。張家瑋表示，雖然是演反派女，還深受觀眾喜歡，收到許多忠實觀眾替她加油打氣，要她別被閨蜜騙了。
張家瑋說，每一次演反派千金女，都會引起罵聲連連，唯獨這一次，觀眾從一開始罵她，到現在「Carol」出現後，觀眾態度180度轉變，她笑說「台灣人都很善良」，每個人都有一把尺。不過對於「抓姦」，張家瑋在現實生活中沒遇過，她想到要跟「李文真」一樣，從停車場跟監到飯店，心一定很痛，如果跟另一半在一起會猜忌、不信任，那不如單身，過好日子比較重要。
演活暗黑小三的夏宇禾表示，演反派非常過癮，因為現實生活中不可能做的事，都可以透過角色來抒發，尤其「Carol」劇中名言是「閨蜜的男人都歸me」，讓夏宇禾光是讀劇本，都忍不住說「卡肉太壞了拉！」她也讚對戲的黃文星、張家瑋是很棒演員，彼此合作無間。不過觀眾入戲深，不僅罵她、連帶罵她的家人，她不堪其擾，表示：「我如果受不了，真的會提告」，決定硬起來對抗鍵盤魔人。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。