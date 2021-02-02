《多情城市》夏宇禾跟黃文星發生婚外情。（民視提供）

民視八點檔《多情城市》近日劇情高潮迭起，張家瑋劇中飾演「李文真」，抓包老公「劉加堯」（黃文星飾演）和閨密「Carol」（夏宇禾飾演）的婚外情。張家瑋表示，雖然是演反派女，還深受觀眾喜歡，收到許多忠實觀眾替她加油打氣，要她別被閨蜜騙了。

張家瑋說，每一次演反派千金女，都會引起罵聲連連，唯獨這一次，觀眾從一開始罵她，到現在「Carol」出現後，觀眾態度180度轉變，她笑說「台灣人都很善良」，每個人都有一把尺。不過對於「抓姦」，張家瑋在現實生活中沒遇過，她想到要跟「李文真」一樣，從停車場跟監到飯店，心一定很痛，如果跟另一半在一起會猜忌、不信任，那不如單身，過好日子比較重要。

演活暗黑小三的夏宇禾表示，演反派非常過癮，因為現實生活中不可能做的事，都可以透過角色來抒發，尤其「Carol」劇中名言是「閨蜜的男人都歸me」，讓夏宇禾光是讀劇本，都忍不住說「卡肉太壞了拉！」她也讚對戲的黃文星、張家瑋是很棒演員，彼此合作無間。不過觀眾入戲深，不僅罵她、連帶罵她的家人，她不堪其擾，表示：「我如果受不了，真的會提告」，決定硬起來對抗鍵盤魔人。

《多情城市》中正宮張家瑋看到老公跟閨蜜在一起，不可置信。（民視提供）

《多情城市》夏宇禾演活暗黑小三，頻頻遭觀眾辱罵。（民視提供）

《多情城市》張家瑋得知老公跟閨蜜在一起，崩潰大哭。（民視提供）

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