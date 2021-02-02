游書庭常在Youtube分享運動教學影片，擁有令人稱羨的好體格，頻收到粉絲詢問鍛鍊秘訣，不過他坦言還沒接觸健身前，身材超乾癟，甚至產生自卑心態。他曾在某年春節因學業繁忙獨自留台北過年，想犒賞自己吃頓大餐，一心想增肌未留意烹調方式，大啖多種肉類與炸雞，未料腸胃脆弱竟狂瀉，他無奈回憶當時，「假期都在馬桶上度過」，沒增肌反減3公斤。今年他記取教訓向同門氣質營養師劉家芸請益健康食譜，合力打造一桌營養美味的健康年菜。

游書庭、劉家芸設計的健康年菜有鴻運翡翠三層鮮、團圓玉子海霸王、黃金雙拼海上鮮、富貴玉樹龍王宴。製作黃金雙拼海上鮮時，游書庭熟練將蝦滑填入大蛤蠣中，沒5分鐘就將新鮮食材備妥入鍋清蒸，他說：「這道菜昨晚練習到凌晨2點。」一旁劉家芸驚呼：「你真的很認真耶。」她更誇游書庭選食材相當用心，有別於傳統年菜大魚大肉，這回食材中唯有鴻運翡翠三層鮮含有紅肉其餘皆為海鮮，整桌料理不但有優質蛋白質、低卡且富有纖維質，色香味俱全也符合健康飲食條件。

劉家芸營養師（左）誇游書庭選食材用心。（艾迪昇傳播提供）

師兄妹兩人從備料到烹煮上桌耗時3小時，由游書庭掌廚、劉家芸擔任小幫手，她笑說：「我通常在家也是二廚幫忙備料工作。」對游書庭手藝甘拜下風。游書庭認為過往都是長輩準備年菜給晚輩吃，如今長輩年紀增長、自己也已長大懂事，該是換他煮給長輩吃了，他得意說：「這回牛刀小試，學一手好菜換我返鄉煮給家人吃。」好好孝敬老家長輩。

(中時 )