女星劉品言（言言）從少女團體Sweety出道，現深耕戲劇圈，近期在新作《未來媽媽》飾演女強人業務，與擔任天菜醫師馬志翔有精彩的對手戲。忙於工作的同時，不忘透過社群網站分享生活，最近她PO出重訓辣照，結合性感和健康的體態引起網友驚呼。

照片中，劉品言簡單綁著小撮馬尾，身穿黑色的運動內衣和貼腿褲，在健身房奮力地練著手臂與背部肌肉，特別的是，內衣正中央有做透視設計，渾圓半球若隱若現，讓粉絲大吃冰淇淋。另一張照片，劉品言從側身入鏡，沒有女生常困擾的小腹，取而代之的是優美的身體線條，手臂幾乎沒有一絲贅肉，郭書瑤忍不住留言：「學姐太壞了」其他網友則是佩服她的毅力，「完全想跟妳一起運動」、「好有自信，要跟妳看齊」更有人欣賞劉品言的健康美，「姐身材超好！」、「太性感了」等。

事實上，劉品言過去有段時間飽受嬰兒肥困擾，加上大骨架，在鏡頭前更容易顯胖，尤其剛出道時常常要站在骨架細又瘦的曾之喬旁邊，讓她多年都不吃米飯，希望體重能有所改變，未料沒有什麼太大效果，在營養師的建議下，劉品言的飲食習慣調整為少油少鹽，嚴禁任何加工品，並開始攝取米飯等澱粉，想不到就慢慢瘦了11kg，而且胸部幾乎沒縮水！

再加上運動雙管齊下，瘦得更快更健康，劉品言剛接觸健身時一周練6天，現在頻率約3-5天，每次至少半小時起跳，有氧和重訓交叉做，久而久之就能看出身材的變化。

(中時新聞網)