瑞昱(2379)今(2)日舉辦法說會，瑞昱樂觀看好2021年，除電視SoC外，其餘產品線均將穩定成長，首季也將維持上季動能。

展望第一季，副總經理黃依瑋表示，將延續上季動能，訂單能見度非常踴躍，需求面依舊強勁，但供給面情況仍要必須密切注意，還有疫情發展對產業造成的影響。

黃依瑋表示，2020年對PC產業來說，是強勁成長的一年，瑞昱目前看到第一季的需求還是很強、甚至會延續到第二季，今年PC產業預估持續強勁成長，且庫存部分也沒有顯著變化，在市場需求強勁下，仍為低庫存狀況。

就整體產品來說，黃依瑋表示，因為有些訂單需求會一直到下半年才有機會完全滿足，加上晶圓的緊張，所以目前尚未看到後續有所謂急轉的降溫狀況。

對於2021年各產品線來說，黃依瑋表示，乙太網路因疫情帶動居家辦公、遠距學習，網路需求持續增加，還有各種應用，且2.5G乙太網路控制器也有穩定成長，其餘交換器、無線網路WiFi等也都將穩定成長，以WiFi 6來說，價格也是WiFi 5的兩倍，且今年也會有WiFi 6E的產品；藍芽部分，無線藍芽耳機(TWS)去年表現不如預期，今年的成長將回復，主動抗噪(ANC)的功能導入，也會給市場更多成長空間，估計2020年搭載ANC的非蘋TWS占比不到1成，預估今年會成長到15~20%，兩者具有兩倍價差、終端產品更可以看到4倍價差；電視SoC(系統單晶片)則維持持平，預估今年全球電視市場將微幅下跌，瑞昱則力拼維持去年水準，此外，還有PON、車用以太網路、交換控制器、機上盒單晶片等，也都是今年不錯的成長產品。

面對晶圓產能緊張狀況，黃依瑋直言，「並未看到緩和跡象」，至於是否會對客戶漲價，則會和客戶一起面對，依照客戶不同狀況進行討論，並沒有統一的解決方案。

(時報資訊)