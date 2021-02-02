日商Panasonic公布最新財報顯示，2020財政年度前3季營業利益為1302億日圓約12.4億美元，與2019年的1004億日圓相比，年增約三成。同時，比市場預估值的746億日圓，還要高出近75%。

2日下午，Panasonic在電動車相關產品業績好轉下，同時還樂觀地上修財測目標，將2020財年全年的營業利益，從原估1500億日圓，暴增53%至2300億日圓。這也比市場預估值的1746億日圓要高出32%。

Panasonic被新冠疫情大傷飛機上娛樂系統與顯示面板事業群，但是下游客戶特斯拉需求漸增的電動車電池，卻是公司新的金雞母。

Panasonic前兩天還傳出，將退出太陽能電池市場。面對中國大陸大打價格戰難以招架下，據悉，最快將2022年3月前，Panasonic會結束生產馬來西亞與日本島根縣太陽能面板。

在Panasonic退出這塊市場後，日本製造太陽能電池與面板的大型製造商僅剩下夏普和京瓷。目前主導全球市場的為中國大陸的晶科能源等，過去主導市場的日本製造商，幾乎已全遭中國大陸同業瓦解。

(時報資訊)