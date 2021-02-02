老闆如果不小心多給了薪水，到底該不該歸還？一名雇主表示，因為疏忽，不小心把薪資轉錯，導致公司另一名員工領到2倍薪水，事後要求他返還卻遭到拒絕，讓老闆相當苦惱，對於雙方各執一詞，到底錢該歸誰所有？沒想到經過法界人士分析，答案讓眾人意外。

《搜狐新聞》報導，大陸山東省一名趙姓雇主近日在給自己工廠的工人結算工資時，不小心把其中一筆工資給轉錯了，等他發現想要追回款項時，已經來不及了。

趙先生指出，他在重慶有一個小型的不銹鋼加工廠，手下有十來個員工，過去一年生意並不好做，今年他們提前放假，在收取了一些貨款後，他開始陸續給工人們結算工資，沒想到幾天後，一名周姓技術工打電話來說，一直沒收到工資，一查才發現，原來自己轉錯了，把周姓師傅的工資轉給了另外一名技術工劉姓師傅，等於劉姓師傅戶頭有兩筆工資。

當雇主聯繫劉師傅，希望他退回多領的工資時，遭到劉姓師傅拒絕，因為劉師傅認為自己的工資，比場內其他老工人低了一些，而且這一年幫趙先生解決了很多技術問題，理應有年終獎金，因此覺得這筆錢是他應得的。

雇主則表示，自己是小本生意，工資都是口頭約定、按日結算，沒有年終獎一說，認為錯轉給劉師父的1萬4400元人民幣(約6萬元台幣)，應該要還給周姓師傅，但對於自己的疏忽，他願意拿出一千元人民幣(約4200元台幣)補償給劉師傅，目前雙方還在協商中。

許多人以為，錢到了自己戶頭就是他的，理應可以不歸還，不過報導指出，律師表示，關於年終獎金是依老闆和員工之間的約定或慣例，如果這個年終獎金不符合約定或慣例，且不符合法律規定的話，就應該退還，否則有可能構成不當得利，老闆可以透過法律途徑要求他返還。

哭了!年終獎金9年來最低 民哀號:最慘的一年

(中時新聞網)