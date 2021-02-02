跨入2021年，是否要申辦5G門號順帶換上5G手機，應該盤旋在不少消費者心中的疑問。而是否要申辦5G，是否真的能加值上網體驗，恐怕是消費者更關心的。今年度《中時新聞網》科技頻道將每個月進行一次5大電信的5G網速評比，進一步了解是否隨著時間推進，5G網路服務在網路速度上有明顯的提升。

測試方法：在同一地點（台北車站），使用三星Galaxy S20 Ultra、Google Pixel 4a 5G以及iPhone 12 Pro三款手機，分別裝上5大電信的5G SIM卡，以Speedtest以及Opensingal兩款測速app進行測速後平均。另外也將分別計算5大電信SIM卡下載大型app的下載時間，來進行評比。

iPhone 12 Pro、三星Galaxy S20 Ultra、Google Pixel 4a 5G是5G測速專題使用的5G手機。（黃慧雯攝）

做為參考iPhone 12 Pro台灣版本搭載僅支援Sub-6GHz 5G頻段的A14 Bionic晶片，外掛的高通Snapdragon X55數據晶片，高通公布X55的5G網路下載峰值可以達到7.5Gbps（應是整合運用mmWave以及Sub-6GHz頻段的理論下載速度）；三星S20 Ultra台灣版則是搭載高通Snapragon 865處理器，同樣是外掛X55數據晶片。而Google Pixel 4a 5G則是採用整合X52數據晶片（峰值下載速率3.7 Gbps與 1.6 Gbps的上傳速率）的高通Snapdragon 765G晶片。而用於測量下載時間的app為跑跑卡丁車RUSH+，iOS 1.5.8版2.8GB、Android 1.5.8版1.97GB。

以下便是三款手機在1月29日測速結果。以iPhone 12 Pro為例，由於亞太電信5G目前使用的是遠傳5G網路，兩者在上傳跟下載速度都在伯仲之間。若比較其他四家電信公司的網路表現，則是以台灣大哥大在下載網速奪下第一，達到平均417.78 Mbps；上傳速度則以遠傳最快，達到107.28 Mbps。以下載速度排名的話，iPhone 12 Pro測得的成績依序從快到慢是台灣大哥大、遠傳電信（亞太電信）、台灣之星以及中華電信。

iPhone 12 Pro分別使用5大電信SIM卡的5G測速結果（2021年1月份）。（中時新聞網製）

三星Galaxy S20 Ultra分別使用5大電信SIM卡的5G測速結果（2021年1月份）。（中時新聞網製）

Google Pixel 4a 5G分別使用5大電信SIM卡的5G測速結果（2021年1月份）。（中時新聞網製）

而從三星Galaxy S20 Ultra測出來的結果，下載網速由遠傳奪下第一，取得446.5 Mbps的成績；上傳速度也由遠傳取得第一，是96.53 Mbps。以下載速度排名，則依序是遠傳（亞太）、中華電信、台灣大哥大以及台灣之星。以Google Pixel 4a 5G測速結果來看，下載網速由中華電信奪下第一，取得320.25 Mbps的成績，以些微差距領先遠傳；上傳速度則由遠傳取得第一，是105.25 Mbps。以下載速度排名，則依序是中華電信、遠傳（亞太）、台灣大哥大以及台灣之星。

若暫且將手機的因素排除，將測速結果進行整體平均的話，則下載網速最快則是由遠傳奪下（亞太電信測速結果與遠傳相近），中華電信則以些微差距領先台灣大哥大，台灣之星是敬陪末座。以上傳速度來看，遠傳同樣搶下第一（亞太電信緊跟在後），中華電摘下第二、台灣大哥大與台灣之星則依序是第三、第四位，結果與下載速度的排名一樣。

而從大型app下載素度來看，雖然iOS版軟體更為龐大，但在5G網速下，仍舊不會花費太長的下載時間，接近2GB的遊戲app都能在2分鐘多左右下載完成，相對於4G網路下動輒要花費超過10分鐘的結果來說，明顯有感。

三款手機分別使用5大電信SIM卡下載大型遊戲app所花費的時間。（中時新聞網製）

上述簡易版的測試結果，與日前Opensingal公布的台灣5G測速報告略為相符，一樣由遠傳奪下網速寶座（中華電第二、台灣大哥大第三、台灣之星第四）。另外值得一提的是，5G可用率則是台灣大哥大奪冠，代表台灣大哥大用戶有最多時間（26.5%）可以連接至5G網路，比其他電信公司用戶的更高。

(科技)