跨入2021年，是否要申辦5G門號順帶換上5G手機，應該盤旋在不少消費者心中的疑問。而是否要申辦5G，是否真的能加值上網體驗，恐怕是消費者更關心的。今年度《中時新聞網》科技頻道將每個月進行一次5大電信的5G網速評比，進一步了解是否隨著時間推進，5G網路服務在網路速度上有明顯的提升。

測試方法：在同一地點（台北車站），使用三星Galaxy S20 Ultra、Google Pixel 4a 5G以及iPhone 12 Pro三款手機，分別裝上5大電信的5G SIM卡，以Speedtest以及Opensingal兩款測速app進行測速後平均。另外也將分別計算5大電信SIM卡下載大型app的下載時間，來進行評比。

iPhone 12 Pro、三星Galaxy S20 Ultra、Google Pixel 4a 5G是5G測速專題使用的5G手機。（黃慧雯攝）
iPhone 12 Pro、三星Galaxy S20 Ultra、Google Pixel 4a 5G是5G測速專題使用的5G手機。（黃慧雯攝）

做為參考iPhone 12 Pro台灣版本搭載僅支援Sub-6GHz 5G頻段的A14 Bionic晶片，外掛的高通Snapdragon X55數據晶片，高通公布X55的5G網路下載峰值可以達到7.5Gbps（應是整合運用mmWave以及Sub-6GHz頻段的理論下載速度）；三星S20 Ultra台灣版則是搭載高通Snapragon 865處理器，同樣是外掛X55數據晶片。而Google Pixel 4a 5G則是採用整合X52數據晶片（峰值下載速率3.7 Gbps與 1.6 Gbps的上傳速率）的高通Snapdragon 765G晶片。而用於測量下載時間的app為跑跑卡丁車RUSH+，iOS 1.5.8版2.8GB、Android 1.5.8版1.97GB。

以下便是三款手機在1月29日測速結果。以iPhone 12 Pro為例，由於亞太電信5G目前使用的是遠傳5G網路，兩者在上傳跟下載速度都在伯仲之間。若比較其他四家電信公司的網路表現，則是以台灣大哥大在下載網速奪下第一，達到平均417.78 Mbps；上傳速度則以遠傳最快，達到107.28 Mbps。以下載速度排名的話，iPhone 12 Pro測得的成績依序從快到慢是台灣大哥大、遠傳電信（亞太電信）、台灣之星以及中華電信。

iPhone 12 Pro分別使用5大電信SIM卡的5G測速結果（2021年1月份）。（中時新聞網製）
iPhone 12 Pro分別使用5大電信SIM卡的5G測速結果（2021年1月份）。（中時新聞網製）
三星Galaxy S20 Ultra分別使用5大電信SIM卡的5G測速結果（2021年1月份）。（中時新聞網製）
三星Galaxy S20 Ultra分別使用5大電信SIM卡的5G測速結果（2021年1月份）。（中時新聞網製）
Google Pixel 4a 5G分別使用5大電信SIM卡的5G測速結果（2021年1月份）。（中時新聞網製）
Google Pixel 4a 5G分別使用5大電信SIM卡的5G測速結果（2021年1月份）。（中時新聞網製）

而從三星Galaxy S20 Ultra測出來的結果，下載網速由遠傳奪下第一，取得446.5 Mbps的成績；上傳速度也由遠傳取得第一，是96.53 Mbps。以下載速度排名，則依序是遠傳（亞太）、中華電信、台灣大哥大以及台灣之星。以Google Pixel 4a 5G測速結果來看，下載網速由中華電信奪下第一，取得320.25 Mbps的成績，以些微差距領先遠傳；上傳速度則由遠傳取得第一，是105.25 Mbps。以下載速度排名，則依序是中華電信、遠傳（亞太）、台灣大哥大以及台灣之星。

若暫且將手機的因素排除，將測速結果進行整體平均的話，則下載網速最快則是由遠傳奪下（亞太電信測速結果與遠傳相近），中華電信則以些微差距領先台灣大哥大，台灣之星是敬陪末座。以上傳速度來看，遠傳同樣搶下第一（亞太電信緊跟在後），中華電摘下第二、台灣大哥大與台灣之星則依序是第三、第四位，結果與下載速度的排名一樣。

而從大型app下載素度來看，雖然iOS版軟體更為龐大，但在5G網速下，仍舊不會花費太長的下載時間，接近2GB的遊戲app都能在2分鐘多左右下載完成，相對於4G網路下動輒要花費超過10分鐘的結果來說，明顯有感。

三款手機分別使用5大電信SIM卡下載大型遊戲app所花費的時間。（中時新聞網製）
三款手機分別使用5大電信SIM卡下載大型遊戲app所花費的時間。（中時新聞網製）

上述簡易版的測試結果，與日前Opensingal公布的台灣5G測速報告略為相符，一樣由遠傳奪下網速寶座（中華電第二、台灣大哥大第三、台灣之星第四）。另外值得一提的是，5G可用率則是台灣大哥大奪冠，代表台灣大哥大用戶有最多時間（26.5%）可以連接至5G網路，比其他電信公司用戶的更高。

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(科技)

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