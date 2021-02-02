澳門娛樂大亨周焯華（洗米華）身價百億，多年來周旋正宮陳慧玲、混血小三辣模Mandy之間，精彩的感情生活備受注目，直到近期才終於浪子回頭，傳為了讓Mandy死心，周焯華還給了對方台幣11.8億分手費，陳慧玲最近也頻頻在社群平台分享日常，大秀性感身材，展現正宮勝利姿態。

周焯華回歸家庭後，Mandy帶著3個孩子移民英國，還透露自己花了2800萬英鎊（約新台幣10億）買下一座莊園，而正宮陳慧琳則常曬出與3個孩子的合照，甚至逐漸越來越常貼出和周焯華的放閃照，熱愛健身的她也不時會分享健身照片，還準備考瑜伽證照，想成為一名專業健身教練。

日前陳慧玲出席香奈兒珠寶活動，穿著白色洋裝，搭上輕鬆休閒的牛仔外套，再戴上白色貝雷帽，不會過於正式又失去莊重感，加上雄前的珠寶點綴，她一登場就成為全場焦點，然而由於洋裝太短，她一坐下就差點曝光，讓網友為她捏了把冷汗，陳慧玲也澄清，「看錯了，我裡面不是黑色的」。

陳慧琳的裙子太短，疑似露出底褲。(圖/翻攝自陳慧琳IG)

而小三Mandy近期接受採訪，認了自己又生下第三胎，最小的女兒現在才1歲，間接證實她為周焯華生了4個孩子，也強調已經和周焯華分手，「有了孩子，我們還是一家人」，因此男方仍會和孩子聯繫，目前她的目標就是將莊園打造成有機農場，讓孩子們在大自然的綠意包圍中成長。

(中時新聞網)