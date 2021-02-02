2020年全球受疫情嚴峻考驗，影響了每一個人的生活，然窮苦家庭卻更加困頓。為關懷弱勢朋友，創世基金會與人安．華山策略聯盟，第31年辦理「寒士吃飽 30尾牙」活動，今年為防堵疫情，取消團圓宴，改送禮到家；2月1日開始創世員工以及義工化身送禮大使，將植愛年禮及祝福紅包，送至植物人家中，並貼上吉祥喜氣的春聯，傳遞社會溫情。

創世基金會年禮發送對象為植物人家庭，全台動員約500人，85輛車分為222條路線，把溫暖送到家；事前電話疫調，並全程配戴口罩和定期酒精消毒，務必做好防疫措施。年禮內容包含：佛跳牆、烏魚子、東坡肉、油飯、肉鬆、肉乾、梅醬蔗苗、蒲燒鰻，共 8項過年佳餚，簡易包裝，方便加熱食用，另致贈一個500元應急紅包，希望全台2萬名弱勢朋友吃頓飽，平安過好年。

截至 2月 1 日全台已有52775餘位善士捐款，金額從零錢到百萬元都有，感謝大眾支持。創世基金會郭副祕書長代表感謝各界支持：「第31屆寒士吃飽30活動，全台創世、華山、人安策略聯盟，今年因疫情改送禮到家。

以前尾牙宴邀請弱勢到現場吃圍爐宴，但恐造成群聚，這次改把社會愛心送到個案家裡。感謝社會大眾的幫忙，大朋友帶小朋友，舊朋友帶新朋友，完成這個社會愛心運動，讓台灣社會更溫暖，弱勢朋友感受難能可貴的人間真情，謝謝大家，寒士吃飽30圓滿成功。」

承蒙各界愛心支持「第31屆寒士尾牙吃飽30」於2月第一周全台各縣市開始啟動，在歲末年終之際，帶給艱苦人一餐溫飽、一個應急紅包，在疫情最嚴峻的時刻，台灣的社會依舊溫暖，我們將一一把每份愛心送到需要鼓勵的人身邊，給予他們溫暖，重拾生命希望。

(中時 )