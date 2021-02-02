高爾夫球桿頭旺季真的旺，由於訂單熱爆，大田（8924）1月營收衝達5.35億元，創下5年來單月營收新高紀錄。

大田2日公佈2021年1月營收約5.35億元，比2020年1月的3.48億元，年增53.65％，也比2020年12月的4.75億元，月增12.58％。

大田發言人鍾政義2日表示，甩開疫情威脅，全球高爾夫球產業的旺季，真的很旺，大田在2015年11月創下5.51億元的營收高峰之後，今年1月營收5.35億元，可說是5年多來的新高紀錄。

他說，大田今年1月營收，日本市場持平，美國市場的貢獻度最高，成長幅度最大，主要來自新品銷售良好。

法人指出，美國市場對高爾夫球桿頭訂單大增，與去年第四季，美國處於暖冬狀態，高爾夫球人口大增有關，因為，統計數字顯示，美國去年11月和12月，美國人打高爾夫球的場次，分別增加56.6％和37.3％，2020年全年則比2019年全年增加13.9％。

(工商 )