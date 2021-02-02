苗栗縣泰雅原住民文化產業區即日起免收停車費，盼吸引觀光人潮，擺脫「蚊子館」惡名，原住民族事務中心指出，取消收取停車費後，雖然減少場館收入，但免費景點有人潮就有錢潮，園區腹地廣大，可規畫攤販區、增設煮蛋區等休憩選項，希望增加場館使用率，也能幫助在地農產銷售。

泰雅原住民文化產業園區2014年風光開幕，免費景點人氣旺，直到2015年縣內7大場館開始收費，園區內的泰雅文物館因應使用者付費，入館要收門票50元，遊客銳減，後來於2017年11月起取消入館費，隔年元旦起改收停車費，大車100元、小車50元，來客數仍不見起色，挨批「蚊子館」。

原住民族事務中心主任蔣意雄指出，泰雅文物館不像南庄的賽夏族民俗文物館是在觀光帶狀步道上的必經景點，每年到泰安的旅遊的車子有上千輛，通常直奔溫泉區，地理位置較隱蔽的泰雅文物館容易被忽略，傍晚遊客下山因天色漸暗，也懶得繞到園區看看，有些遊客更明白表示對收費景點興趣缺缺。

原民中心檢討泰雅館車不多、收費效益不大，周邊景區如雪霸園區也沒收停車費，經縣長同意決定取消收費，降低人工收費等成本與接觸感染機會。遊客即日起可免費入園泡腳、逛文物館，假日還有藝文表演，未來規畫攤販區等多樣遊憩選擇，盼恢復往日榮景，原民中心另提醒，目前因應防疫，入園遊客務必全程佩戴口罩。

(中時 )