新店驚傳陸軍少校宿舍5樓墜落 送醫搶救身亡 16:282021/02/02 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方勘查現場並無打鬥跡象，初步排除他殺，但詳細死因待進一步釐清。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸軍軍械維修廠副廠長蘇姓少校今（2日）上午8時許，被發現在新北市新店區宿舍旁，警消獲報抵達時蘇男已無生命跡象，送往慈濟醫院急救，經急救2小時後仍宣告不治，警方正進一步釐清墜落原因。 據悉，45歲蘇姓少校自宿舍5樓墜落，警方勘查現場並無打鬥跡象，初步排除他殺，但詳細死因待進一步釐清。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 苑裡舊社汽機車車禍 騎士受困車底送醫不治 麻豆新樓社區健檢玩闖關送禮物 鄉親相招做檢查 (中時 ) #墜落 #5樓 #蘇姓 #釐清 #死因 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疑因債務問題想不開 2男被發現陳屍烘爐地車內 10:522021/02/02 社會 華山分屍死者家屬求償1400萬 律師辯：沒直接證據 11:432021/02/02 社會 21歲特戰兵搶錢搶到退役大學長 淒涼下場曝光 15:492021/02/02 社會 台中籃球場討債刀槍大亂鬥1死5輕重傷 逮19人4嫌在逃 11:292021/02/02 社會 自購水果香料「提味」 新北警聯手環保局破獲笑氣鋼瓶倉庫 12:402021/02/02 社會 暴走婦強賴飯店不走揚言住到死 罵警生小孩沒屁眼下場慘 08:152021/02/02 社會 男子酒駕撞檳榔攤 員工遲到躲劫 11:442021/02/02 社會 疑妻出軌…新竹男車上偷裝GPS追蹤器 驚見小王是女子 08:032021/02/02 社會 新聞早班車》男被輾斃 倖存女遭警冷嗆不會閃 07:112021/02/02 政治 DDI產能緊俏 外資續挺聯詠 04:102021/02/02 證券．權證 軍方宣布實施1年緊急狀態 國際機場關閉至5月底！緬甸政變 翁山蘇姬、總統遭扣押 04:102021/02/02 焦點要聞 社會熱門新聞 正妹理髮師上空只穿1片布 彎腰快掉出來 男客表情成亮點 - 社會 賓士跑車掛軍牌遭民眾直擊 身價990萬敞篷上路真相曝光 - 社會 男大生撞法拉利爆頭亡 科技公司總座拒道歉 嗆：撞山壁提國賠嗎？ - 社會 買家網購情趣用品心得照太18禁 網暴動求見本尊：莖為天人 - 社會 男女路邊奇葩體位喇舌 網笑虧：這腰力床上還得了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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