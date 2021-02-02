陸軍軍械維修廠副廠長蘇姓少校今（2日）上午8時許，被發現在新北市新店區宿舍旁，警消獲報抵達時蘇男已無生命跡象，送往慈濟醫院急救，經急救2小時後仍宣告不治，警方正進一步釐清墜落原因。

據悉，45歲蘇姓少校自宿舍5樓墜落，警方勘查現場並無打鬥跡象，初步排除他殺，但詳細死因待進一步釐清。

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(中時 )