新北市一位23歲女子從小身上就常出現紅疹及抓痕，進入青春期後，每到月經、考試前，皮膚反覆出現乾燥、脫屑、粗糙、色素沉澱、皮紋明顯苔癬化等症狀，也因搔癢導致細菌感染，傷口滲液，破壞睡眠品質，影響專注力和人際關係。不過，女子經土城醫院4個月後治療後，症狀大幅改善，甚至寫了感謝信到院內，表示「等待了那麼久，終於也可以想像那種一般人的自由生活」。

新北市立土城醫院皮膚科主任醫師楊靜宜表示，女子經診斷後開始使用「生物製劑治療」，搭配每月一周的濕敷療法，用藥2周後全身癢感已減少許多，病灶也在4個月後改善。很多民眾會以為異位性皮膚炎的西醫治療方式只有類固醇，事實上在急性病症時，醫師會依症狀和患部給予適當強度的類固醇藥膏，口服類固醇只有在病重時短暫使用，且服用時因有副作用也不建議長期使用。

楊靜宜說，中重度異位性皮膚炎患者需要長期控制，除了使用口服免疫調節劑外，也可採用調節皮膚免疫環境特定波長的光照治療，而去年開始健保局也核准生物製劑專案申請，患者可用此治療異位性皮膚炎。

楊靜宜補充，異位性皮膚炎主因是免疫系統的過度活化，生物製劑和傳統免疫抑制劑的療法不同，生物製劑可使身體持續抵禦外來病毒、細菌，也可減少傳統免疫抑制劑療法的副作用，不過目前生物製劑只建議用在中重度、須長期使用免疫抑制劑控制病情的患者，輕度患者只需做好保濕即可。

楊靜宜提醒，異位性皮膚炎與食物過敏是不同疾病，患者吃下特定食物，皮膚狀況沒惡化，就沒有問題，真正需注意的反而是環境中的塵螨黴菌、汗水刺激，這兩者才是誘發位性皮膚炎的常見因素。

(中時 )