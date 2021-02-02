「蛇姬」林采緹2018年帶球嫁胡睿兒，不料臨盆之際老公爆出夜店撿屍案，兩人於去年3月簽字離婚，胡睿兒被判2年有期徒刑，目前已入獄服刑，成了單親媽的林采緹則在結束2年短命婚姻後，積極回歸演藝圈，雖然早已恢復火辣外型，但身體真實狀況自己最知道，她昨po文，認了進場做私密處G緊保養，吐實自然產後的最大困擾，說出許多媽媽網友的真實處境。

林采緹斷開胡睿兒後，育兒經濟重擔幾乎由她一肩扛起，因此將兒子交由前公婆照顧，她則努力回歸幕前，生產後即快速調整體態，如今先將重心擺在運動健身及工作上，以求能因應演藝工作上的所有要求，賺奶粉錢養兒。

林采緹IG限時動態，認做G緊手術。(翻攝自林采緹IG)

林采緹昨(2/1)在IG貼出限時動態，坦言其實有定期到知名醫美診所做保養，療程正是針對私密處的G緊雷射，透露應該很多自然產的媽媽跟她一樣，生完孩子後，常打嗝噴嚏或做個跳躍動作，就因陰部肌肉無力鬆弛而漏尿，這點她也一樣，真的非常困擾。

林采緹表示，媽媽們真的不需要為此感到害羞或丟臉，她願意公開談論這件事情，也以自身經驗分享定期做私密處醫美保養跟凱格爾運動，「真的會改善很多」，過去她也曾坦言，其實她的外型看起來沒什麼太大變化，但衣服底下肉都鬆弛了，也容易暗沉沒彈性，甚至有了小腹，因此花了很多心力在恢復體態上，覺得當女人真的好辛苦，一番真情告白，讓眾多女性粉絲也有感。

(中時新聞網)