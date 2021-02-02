「臺丹環境教育合作與環境設計大賽展覽」今日拉開序幕，該展覽為免費參觀，展期自2月2日起至2月5日下午4時止。（李柏澔攝）

「臺丹環境教育合作與環境設計大賽展覽」今(2)日拉開序幕，臺灣借鏡丹麥環境教育結合設計、創新和產業化的方式，朝向以設計來因應全球氣候變遷等環境永續議題，本次展出的設計作品廢棄尿布製成再生紙漿、零保麗龍使用的環保蚵棚也讓丹麥方為之讚嘆。

環保署長張子敬與丹麥商務辦事處長柏孟德(Bo Monsted)今日於松山文創園區一同為「臺丹環境教育合作與環境設計大賽展覽」拉開序幕。

柏孟德表示，丹麥商務辦事處駐臺以來一直致力推動兩國的合作，今天很高興能見到環保署與丹麥「The Index Project」間的持續合作，顯示臺灣在環境教育領域的努力不懈，也代表丹麥式的思維及環境設計深受臺灣青睞，希望透過合作，臺灣會孕育出更多的設計新秀，產出更多能夠解決現今社會不同的環境議題。

INDEX由丹麥皇室背書，並由丹麥環境部、教育部及外交部贊助成立的環境教育設計機構，並設立「The Index Award」獎項，廣邀全球改善環境問題的設計，我環保署仿效其精神於2014年起舉辦「環境關懷設計競賽」。

本次亦將展出我國環境關懷設計競賽1-3屆前3名的得獎作品，中華大學工業產品設計學系特聘教授黃思蓴領軍設計「尿布變黃金」，透過技術分離尿布中的PE、絨毛纖維與聚丙烯酸鹽加值利用，每月可少砍7.2萬棵樹、每年可產出7.5萬公噸再生紙漿，而每噸紙漿可節省20頓的水資源。

張子敬指出，臺灣早在7年前就已經舉辦環境關懷設計競賽，至今已辦理第4屆，參賽作品包含氣候變遷、環境永續、空氣污染、循環利用等議題，有些作品目前只是概念階段，有些卻已經商品化量產，「如果我們日常生活的用品無論在材質還是後續處理都能友善環境，那就很值得全心來推動。」

(中時 )