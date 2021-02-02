防疫優先，靈鷲山走春禮佛更安心。（靈鳩山提供／吳康瑋台北傳真）

華人過年有到寺廟走春祈福的習俗，名列台灣宗教百景之一的靈鷲山無生道場，依山傍海，是闔家迎春納福、祈願參拜的優選。配合政府防疫規定，今年增加網路直播新春祈福法華法會及除夕拜願活動，各殿堂已做好社交距離地標規劃，規範人數及分批進入，懇請提早預約，配合戴口罩、酒精消毒、實聯制登記等，讓春節禮佛更安心。

直播法會 線上拜年零距離

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，靈鷲山當家常存法師表示，採取高標準防疫措施，取消實體「與師有約」活動，改為線上聽「師父新春開示」；初一到初五直播新春祈福法華法會，讓海外及無法回山的信眾，也能透過網路參與，深入經藏，智慧如海；山上別具特色的除夕賀歲、全山法師拜願活動，首度透過鏡頭，讓各界跨越時空限制，與三寶同心、同願、同聚。

「On line，線上拜年零距離！」靈鷲山推出線上點燈服務及網路拜年活動，可在線上喝福圓茶，跟開山住持心道法師拜年，聆聽牛年開示，請領牛年紅包，領受今年要做的功課。

新春賞花看春牛 錯過可惜

呼應牛年，聖山寺金佛殿旁特別規劃「扭轉乾坤賞花區」，結合園區綻放的各式山茶花，包括：天香、喬依肯德力克、天上人間、愛麗絲姑娘等品種，奼紫嫣紅，搭配牛年大型藝術裝置，提供春節期間拍照打卡，為牛年帶來扭轉乾坤、花好月圓的好兆頭。

聞喜堂2樓的財寶宮殿，舉辦殊勝的「財神法會」，新春去厄除障，點燈開運，信眾可禮拜五方財神，點燈供佛招財運，祈願災難遠離、日日平安。

華藏海深具國際禪堂氛圍的圓通寶殿，一年初始開放民眾隨喜體驗九分鐘平安禪，聆聽無聲之聲，找自己的心牛印跡，與自己的心相遇；在後殿抄經區抄寫《心經》，開啟智慧，做好整年規劃。再到金圓滿發財佛殿，虔心祈求觀音靈籤，點燈祈福，念《心經》回向地球平安；還能到旁邊的喫茶趣小棧，品茗喝茶，享受茶禪一味；傳承圖區欣賞古箏演奏，體驗禪樂的美好。

頂禮舍利福報多 別忘點燈

靈鷲山主殿開山聖殿安排頂禮舍利聖儀，滿滿福報，殊勝難得。殿中巨大的雙塔聖石上還有2座舍利塔，被稱為福慧舍利塔，以順時針方向繞塔，福慧雙修。2021年推出「平安富貴福袋」，內有五輪塔三寶印蓋的平安富貴章，可請領隨身配戴。

轉往下院聖山寺金佛殿，許下新的一年事業成功、諸事圓滿、平安健康的願望，吉祥如意。或到善法大樓1樓參加新春祈福法華法會，祈願地球平安、疫情消弭。離開前，別忘了到客堂，請法師綁紅線，將平安幸運帶回家。

防疫優先，靈鷲山走春禮佛更安心。（靈鳩山提供／吳康瑋台北傳真）

防疫優先，靈鷲山走春禮佛更安心。（靈鳩山提供／吳康瑋台北傳真）

防疫優先，靈鷲山走春禮佛更安心。（靈鳩山提供／吳康瑋台北傳真）

(中時 )