春節全家相聚吃個團圓飯，王品集團感謝大家支持，同時許多消費者反應，希望除夕夜當天，能吃到最鮮美的料理，王品集團三大人氣餐廳「青花驕」、「莆田PUTIEN」、「沐越 Mu Viet 越式料理」，以經典菜色幫您準備豐富澎湃的年菜外帶組合：團圓必吃火鍋、米其林星級年菜、越式料理通通有。

今年許多人無法出國、或者是因為公司給同仁的福利特別好，年菜市場可望衝破60億元大關，「萬鮮」推出的「王品嚴選」年菜系列，自12月初開始預購，受到消費者熱烈下單，不到40天就提前完銷，業績成長近4倍。

除夕圍爐吃火鍋，網路溫度計口碑之星第一名的「青花驕」，今年推出兩款美味暖心佳節套餐：饗牛套餐 999元、饗豬套餐 899元，兩種套餐都有：青花椒麻辣鍋／酸菜白肉鍋(擇一)、肉品二款、青花椒貢丸、干貝滑、手感拉麵、美人銀耳釀（甜品），很適合小家庭年夜飯，讓您輕鬆在家開鍋，台北、台中6家門店即日起接受外帶預定，取餐時間限定 2／10日（小年夜）、2／12－2／16日（年初一到初五）。

王品集團成立27年，除夕不營業，方便同仁回家吃團圓飯，是王品的溫馨文化，近年因為賣場或百貨通路要求，部分門店延長營業，蟬聯四年新加坡米其林一星中餐廳「莆田PUTIEN」台北SOGO忠孝店在2月11日除夕當天，延長營業到晚上9：00 (最後點餐時間至8：00)。

除了提供「米其林星年饗宴」，「莆田PUTIEN」也從29道經典菜中精選5道人氣菜色，提供饕客單點外帶年菜：鎮店之寶-翠玉白菜燉軟豆腐、海味紫菜燜飯、星洲肉骨茶、閩香燒肋排、雙味海南雞，即日起到2／10日開放預訂，取餐日為2／11日除夕當天，讓您在家就可以用米其林星級年菜圍爐，同迎平安。

「沐越Mu Viet」桃園台茂店即日起至2／8日(一)開放外帶年菜預定，配合賣場營運內用收客用餐至下午2：30，取餐日為2／11日除夕當天10：30-11：30、16：30-17：30。

王品集團落實「安心」專案，加強防疫，每一份年菜外帶袋，除了品牌識別包裝，袋子上會有「安心卡」，詳細紀錄主廚姓名、製作餐點時的體溫、以及洗手步驟叮嚀、線上顧客滿意度調查，即使年菜外帶也能讓「消費者安心享受在餐廳般的圍爐」。

(中時 )