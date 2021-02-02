淡水古蹟博物館即日起於淡水海關碼頭C棟倉庫展出「聽！大河在說話─兒童體驗館」特展，展覽以立體繪本為創作發想，將淡水河、觀音山、大屯山、河川生態及船隻等擬人化，利用多媒體互動遊戲、3D場景及四格漫畫集章卡等，引導孩子認識淡水不同面向。

淡水古蹟博物館長黃麗鈴指出，展覽以說故事的方式及多媒體互動裝置，將淡水河、觀音山、大屯山、河川生態及船隻等擬人化，引導兒童認識淡水的多面向，讓孩子不僅能看，還能親自操作體驗。

淡水古蹟博物館長黃麗鈴表示，展覽以說故事的方式及多媒體互動裝置，將淡水河、河川生態及船隻等擬人化，引導兒童認識淡水的多面向，讓孩子不僅能看，還能親自操作體驗。（戴上容攝）

淡水古蹟博物館長黃麗鈴表示，展覽以說故事的方式及多媒體互動裝置，將淡水河、河川生態及船隻等擬人化，引導兒童認識淡水的多面向，讓孩子不僅能看，還能親自操作體驗。（戴上容攝）

黃麗鈴說，展區最特別是利用多媒體互動裝置設計各種體驗遊戲，像是「石滬的陷阱」讓參觀者化身捕魚師，必須想辦法把石滬的破洞補上，才能順利捕獲魚群，同時還能認識淡水常見的魚種；「小推車的禮物」則以得忌利士洋行為背景，營造當時貿易場警，用人體感應的方式體驗搬貨的樂趣。

帶著放寒假的女兒參觀展覽的林小姐說，她很喜歡兒童體驗館色彩明亮的設計，展區內容極有教育意義，很適合帶小朋友參觀，大人也可以利用最單純、簡單方式重新認識淡水。

淡水古蹟博物館補充，特展展至今年底，展區配合秋冬防疫專案，淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸、淡水海關碼頭、淡水街長多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍等，入館需全程戴口罩、量額溫並採實聯制，體溫超過37.5度者不開放進入。

(中時 )