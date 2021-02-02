立委黃國書2日邀集交通部台鐵局、市府新工處、養工處、文資處一同會勘，要求速讓崇倫碉堡得以重見天日。（馮惠宜攝）

崇倫碉堡在鐵路高架通車後卻因管理單位的認定有疑義，被圍在鐵皮內荒廢長草達4年之久，立委黃國書要求確認崇倫碉堡後續管理維護單位，讓崇倫碉堡得以重見天日。（馮惠宜攝）

台中市南區大慶夜市對面綠空廊道下有座超過70年的碉堡，在鐵路高架後被圍籬圍起來、雜草蔓蔓，經地方崇倫里長不斷奔走，立委黃國書2日邀請台鐵、鐵道局、文資處以及建設局等單位協調，工程單立鐵道局承諾拆圍籬並撥款給地主台鐵清理，台鐵代表則坦言未來需要市府或民間單位管理維護，黃國書也期盼昔日碉堡可以重見天日。

崇倫里長曾素貞表示，鐵路高架化以前的崇倫碉堡由崇倫社區發展協會用心照顧及美化，曾獲得97年度社區綠美化第一名的殊榮，是附近居民散步休憩的好去處，也是地方的亮點。但鐵路高架通車後，沿線兩旁的綠空廊道都已陸續完工，唯獨崇倫碉堡的鐵皮遲遲沒有拆除，荒廢多年並長滿雜草，希望有關單位可以協助處理。

黃國書說，崇倫碉堡是戰時防備空襲及住民避難設施，是十分具有歷史背景及教育意義的歷史建築。然而鐵路高架化後，崇倫碉堡因權責歸屬不明，竟導致無人管理，且周遭環境髒亂、雜草叢生長達4年！

黃國書說崇倫碉堡位於綠空廊道旁且緊鄰大慶夜市，地理位置優越且本身擁有獨特的時代與教育意義，足以發展為地方亮點，卻因各單位互踢皮球使它荒廢，不僅破壞綠空廊道景觀，也枉費市府特定登錄為歷史建築！他要求相關單位趕快確認崇倫碉堡後續管理維護權責，讓富有歷史文化意義的崇倫碉堡可以儘快再見光明。

鐵道局簡任技正李連芳表示，鐵道局負責的台中鐵路高架化於2016年10月完工通車，週邊工程也陸續完工，2年前也有將崇倫碉堡公園整理好要點交給台鐵局，卻因為地上物權屬爭議而未完成點交。

台鐵局科長洪元森表示崇倫碉堡確實為台鐵局所管理，但該單位主要負責軌道運輸的營運，公園維護並非業務範圍，也沒有多餘的人力與資源處理後續維管，建議由台中市政府建設局併入綠空廊道計畫的範圍內進行維管。

經過協調後，黃國書責成鐵道局編列相關經費，由台鐵局代辦崇倫碉堡的環境清潔、植栽種植與圍籬拆除，並限期於2月底前完成。黃國書表示先將崇倫碉堡儘快整理完畢後開放給市民使用，後續維護管理的責任他將再協助台中市政府與台鐵局進行協調。

(中時 )