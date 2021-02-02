友訊（2332）於今（2）日董事會中決議通過將參與友勁科技私募現增案，預計以每股8.19元、認購9,768萬股，投資總額達7.99餘億元。經此回現增後，友訊對友勁之持股比重將從17.35％增至19.10％。

友訊財務長暨發言人陳宜表示，友勁科技為友訊在網通產品的重要供應商之一，雙方長期在網通產品的研發製造上密切合作，預期此次參與其現增後，將進一步深化雙方合作關係，而在美中貿易戰持續下，友勁之台南廠也將成為友訊銷美產品的策略性生產基地。

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