友訊投逾7.99億元加碼友勁持股 16:302021/02/02 工商 翁毓嵐 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 友訊（2332）於今（2）日董事會中決議通過將參與友勁科技私募現增案，預計以每股8.19元、認購9,768萬股，投資總額達7.99餘億元。經此回現增後，友訊對友勁之持股比重將從17.35％增至19.10％。 友訊財務長暨發言人陳宜表示，友勁科技為友訊在網通產品的重要供應商之一，雙方長期在網通產品的研發製造上密切合作，預期此次參與其現增後，將進一步深化雙方合作關係，而在美中貿易戰持續下，友勁之台南廠也將成為友訊銷美產品的策略性生產基地。 台南土地移轉量創新高 達5萬8104件 外資終止連6賣 12檔力挺股抗震 (工商 ) #友勁 #友訊 #現增 #網通產品 #加碼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《通信網路》深化合作 友訊參加友勁私募 16:482021/02/02 財經 疫情嚴峻 連辦43年元宵燈謎喊卡 04:102021/02/02 地方新聞 外資回頭大買 台積收復600 04:102021/02/02 財經要聞 淡水區公所年節關懷 區長巫宗仁送暖街友 16:412021/02/02 寶島 台掀劇浪 鎖定3大OTT買家 04:102021/02/02 產業．科技 《盤後解析》全員動起來 台股大漲349點 14:492021/02/02 財經 12連霸 元大投信發行退休理財基金 獲AAM年度最佳大獎 04:102021/02/02 投資理財 守護學童校外安全 侯友宜視察補習班防疫情形 16:022021/02/02 生活 《通信網路》友訊參與友勁私募 李中旺：全面深化和供應鏈合作 17:392021/02/02 財經 翁立友捲雞排妹性騷擾風波 唱片公司力挺發聲喊告 17:542021/02/02 娛樂 高雄促產獎補助開跑 高階人才每年最高18萬 16:452021/02/02 寶島 財經熱門新聞 驚傳台積電大客戶轉單三星 韓媒猛爆料藏大陰謀 - 財經 如同川普打貿易戰 專家：陸重擊澳經濟 關鍵數據揭贏家 - 財經 需求大爆發 DRAM合約價全面上漲 - 財經要聞 - 工商時報 對美科技依賴原是陸最大罩門 日媒：川普改變局面幫倒忙 - 財經 一顆電動車馬達的大戰 東元搶先說加入MIH聯盟並已量產 大同苦追首張訂單何方青睞 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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