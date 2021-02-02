傳奇網路（4994）自研的MMORPG新作《精靈樂章》近期在iOS、Google雙平台以及官方網站啟動事前預約，遊戲預計將於農曆年後推出，將會以台版先打頭陣，是推動傳奇第一季營運的主要動能。

傳奇網路2020年稅前營業利益5.58億元，稅前損益5.52億元，稅前每股盈餘為4.99元。2020年全年營收32.4億元，較2019年衰退約一成。

展望第一季，傳奇網路以自製MMORPG新手遊《精靈樂章－這樣的夥伴沒問題嗎》打頭陣，該遊戲是以傳奇網路於2008年推出的《精靈樂章》端遊為基礎改製而成的全新手機遊戲。《精靈樂章》端遊當年推出時，是帶領傳奇網路轉虧為盈的關鍵，在全球15個國家推出，遊戲上線至今12年了，仍在穩定營運中，目前一年仍可貢獻傳奇網路營收約1～2億元。

《精靈樂章》端遊從2008年上線開始，至今累計全球帳號數量達800萬，12年間的成績，若直接計入當地代理商的營運成績，累計貢獻營業額達新台幣100億元。但當初《精靈樂章》端遊在海外營運為授權給當地代理商，因此不是直接認列當地營收，而是抽成收入。該遊戲具有傳奇網路累積多年的IP，法人預期產品正式推出後，將有望吸引過去老玩家回歸，成為傳奇第一季的主要營運動能。

傳奇網路除了第一季推《精靈樂章》台版以外，下半年將陸推出國際版、日本版，穩健布局國際市場。另外還有一款代號「G2」的手遊、一款SLG類手遊，也將陸續在第二季與下半年推出。另外還有2款MMORPG手遊，也正在研發當中。

(工商 )