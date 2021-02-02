遊戲研發廠商傳奇網路（4994）走過產品調整期，營運動能恢復，近年則改變發行模式，不再透過授權代理商，而是直接在海外自主發行，以提升利潤表現，今年亦有多款遊戲將瞄準日本、歐美等地。傳奇網路遊戲副總經理周秋美指出，對台灣遊戲商來說，海外市場仍相當有機會，傳奇從開發遊戲時就以「全球化」為目標，成功跨足海外市場，整體來自海外營收比重達77％，其中又以日本佔營收比重最高，達57％。

傳奇網路是台灣遊戲族群中唯一上市的公司，過去以端遊見長，且累積不少經典IP，2015年開始轉型做手遊，中間歷經一段辛苦的轉型期，2016年～2018年連續三年虧損，營運陷入低谷。

2018年底，傳奇網路授權旗下《拉普拉斯的神子》IP給中國遊戲廠商簡悅，開發為手遊《風之國度》，該遊戲在台灣、香港、日本等市場取得亮眼成績，帶動傳奇網路2019年轉虧為盈。2020年稅前每股盈餘4.99元，已是連續兩年每股盈餘站上4元，正式走過轉型期。

周秋美表示，過去傳奇在海外發行遊戲除了授權給各國的發行商以外，要不就是在當地自己建立團隊，不過現在進入手遊時代，直接在雙平台就可以做全球發行，好處一是可以直接面對用戶，讓產品調整的週期縮短、更有效率，第二則是利潤也較過去提高。

周秋美指出，傳奇與Google合作緊密，除透過Play Store發行以外，也在Youtube、Google Ads投放數位廣告，並利用GCP服快速部署。也藉由Google「數位人才探索計劃」、「G-Player One 一級玩家計畫」等找尋人才、拓展人脈。

另外，傳奇近期也有Google合作機器學習計畫，以AI技術改善遊戲服務品質、基礎架構、玩家洞察等面向。例如近期傳奇就與Google GCP合作，以機器學習做詐騙帳號的偵測。

傳奇網路以海外市場為重，在2020年第一季～第三季營收分佈當中，日本佔比57％、台灣23％，香港與美國則分別為9%、3％。周秋美說，成功跨足海外市場的策略有三，一是在遊戲開發時就要全球化，包括選擇題材、畫風時都要放眼海外市場。此外，在美術設計方面，則要驗證畫風在該目標市場的吸引力，最後則是產品推出前，要在較小市場先快速驗證玩法，以數據來驅動產品進化。

周秋美表示，「海外遊戲能來台灣，那台灣遊戲也該走出去」，只要找對方法，台灣遊戲廠商在海外市場仍然相當有機會。

(工商 )