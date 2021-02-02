高市府加速產業轉型，推動「促產獎補助」近日開跑，今年針對半導體等7大重點發展產業加碼，鼓勵企業聘用高階、高薪人力，每人每年再補貼18萬、最高100人。另新增投資規模逾3000萬，或新聘本國勞工30人以上者，可申請融資利息、房地租金等相關補助。

經發局長廖泰翔指出，高雄促產獎補助7年來已核准111案、促成近450億元投資落地、創造超過1.3萬個就業機會。今年為配合中央「5＋2」及6大戰略產業政策，特別針對數位內容、生技醫藥、醫療器材、資通訊、智慧電子、半導體，及符合策略性產業且在高雄執行獲中央政府獎助的研發計畫者（計畫總經費須達3,000萬元以上）等7大重點發展產業加碼提供優惠補助。

經發局說明，今年辦法已於1月28日正式在經發局官網公告，每案最高可申請2050萬元補助。同時放寬門檻為新增投資1000萬元以上或新聘本國勞工10人以上即可申請，盼吸引更多高階企業投資高雄，朝亞洲高階製造中心大步邁進。

「看好高雄發展，歡迎各界一起加入投資高雄隊！」全球光電用保護膜領導日商東麗尖端薄膜表示，2013年因應全球LCD市場高度成長，加上高雄提供優渥促產獎補助，因此駐南科高雄園區斥資12.45億打造新廠，業績也跟著強強滾。

經發局表示，今年度促產獎補助申請受理至3月31日，凡策略性產業或重點發展產業符合資格條件，或將經濟部核准設立的營運總部遷入高雄者均可申請。

(中時 )