年節將至，淡水區公所媒合地方慈善單位捐款及物資，由淡水區長巫宗仁與同仁，近日至轄內弱勢家庭致贈慰問金每戶1萬元，並於夜間走訪轄內街友常停留的地點，發送禦寒與抗疫物資。

巫宗仁表示，鄧公里仍在就讀國中的王姓少女，與60歲外祖母相依為命，外祖母打零工的收入微薄，生活清苦，而獨居幸福里的44歲胡男罹患糖尿病、高血壓等疾病，造成視力微弱及末梢神經麻痺病變，已失業約一年半，生活困苦；獨居民生里的62歲吳男，視力障礙加上心臟疾病，領有第二類重度身障證明，按摩工作也受到疫情衝擊，公所除了在春節前夕送上紅包，也將持續給予關懷。

巫宗仁說，區公所對街友的低溫關懷也已啟動，夜間公所同仁將分組至街友可能露宿位置，包括公園、活動中心、宮廟、老街及捷運站等地點，對露宿街頭的，送上暖暖包、泡麵、口罩、衣物等提供禦寒及抗疫物資。為讓民眾安心過好年，團隊不分假日不分日夜給予關懷，希望帶給他們溫暖及祝福，也感謝各界民眾及團體共同投入。

(中時 )