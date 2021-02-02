農曆新春連假即將到來，許多人開始放肆大吃大喝正式進入 「發福季」！根據調查報告顯示大腦僅佔人體重量的2%，但其能量消耗卻高達20%，今年過年不妨就與三五好友一同玩遊戲迎新年！LINE GAME旗下手機遊戲《LINE：哆啦A夢樂園》是一款以哆啦A夢為題材的益智遊戲，玩家在遊戲中將透過腦力激盪，用智慧完成不同關卡任務。國際版自去年9月於台灣正式上線後，即受到廣大玩家的支持與喜愛。為了回饋玩家的大力支持，即（2）日起將加碼推出免費貼圖第二彈，只要完成指定關卡挑戰，即可以獲得限定版《哆啦A夢樂園》LINE貼圖，讓卡哇伊的「哆啦A夢」增加每天日常對話的無窮樂趣！此外，農曆新年將至，《LINE：哆啦A夢樂園》更將推出４款新春特別活動，不只可挑戰無人島的連續關卡、一日特別限定活動、收集蛋糕兌換豪華道具，玩家只要於農曆除夕起連續一周登入遊戲，還可獲得多種豐富好禮和道具，讓「哆啦A夢」和「大雄」一起陪玩家享有童趣滿點的農曆新年！

【活動期間】台灣時間2021年2月2日（二）10:00～2月27日（六）22:59

※詳細活動內容請依遊戲內公告為準。

■免費貼圖看過來！只要完成關卡，即可入手限定版《哆啦A夢樂園》貼圖

為回饋玩家對遊戲的大力支持，即（2）日起只要完成8道《LINE：哆啦A夢樂園》遊戲內一般關卡，即可獲得一組免費《哆啦A夢樂園》畫風限定版的LINE貼圖！超級卡哇伊的「哆啦A夢」和「大雄」等經典漫畫角色，搭配超實用的日常聊天用語，陪伴粉絲歡度新年不尬聊！

【活動期間】台灣時間2021年2月2日（二）10:00 - 2021年2月27日（六）22:59

■新春活動一：挑戰無人島連續關卡，蒐集活動限定獎勵！

限時3天的無人島闖關特別活動總共有4道連續關卡，玩家必須通過第一道關卡後才可進行下一道關卡，若挑戰失敗將返回初始關卡。只要連續通過４道關卡，即可獲得「椰子水徽章」、「高級扭蛋券」、「1小時愛心」等超值獎勵，喜歡體驗刺激的玩家們一定要來挑戰看看！

【活動期間】台灣時間2021年2月5日（五）10:00 - 2021年2月8日（一）09:59

■新春活動二：一日特別限定！登入即可獲得「恐龍爪」道具

眼明手快的玩家們千萬別錯過，《LINE：哆啦A夢樂園》將於2月3日祭出一日登入特別活動，只要於當日早上10:00至晚間22:59之間登入遊戲，即可獲得道具「恐龍爪」一枚！機會只有一天，趕快記好日子來領取吧！

【活動期間】台灣時間2021年2月3日（三）10:00 - 2021年2月3日（三）22:59

■新春活動三：特別獻禮！收集「蛋糕活動方塊」兌換豪華遊戲道具

想要收集豪華道具的玩家看過來！在活動期間，遊戲內的主要關卡將會出現特別的「蛋糕活動方塊」，只要消除活動方塊即可獲得活動點數，並可用於交換各種遊戲道具獎勵，包括可秀在好友排行榜中的「情人節徽章」以及「萬能鐵鎚」、「高級扭蛋券」和「鑽石」等豪華道具，趕緊手刀邀請好友一起來收集！

【活動期間】台灣時間2021年2月8日（一）10:00 - 2021年2月15日（一）09:59

■新春活動四：新春大放送！除夕起連續7天登入遊戲，天天送拜年好禮！

為搭配新春檔期，遊戲將於除夕起連續7天，祭出登入好禮大放送活動！只要於活動期間，登入遊戲即可獲得當天限定的特別活動道具，讓「哆啦A夢」陪你度過童趣滿點的農曆新年！

【活動期間】台灣時間2021年2月11日（四）10:00 - 2021年2月17日（三）22:59

【7日登入好禮】

-Day 1: 1000枚銅鑼燒硬幣

-Day 2: 3顆愛心

-Day 3: 隨機方塊一枚

-Day 4: 升級噴劑(B級) 一枚

-Day 5: 七彩哆啦A夢一枚

-Day 6: 萬能鐵鎚一枚

-Day 7: 高級扭蛋券一枚

LINE日後仍將以「拉近你我的距離」為使命，與世界各地的夥伴一同合作，持續擴充包含「LINE GAME」在內的各種合作服務或內容，以促進用戶之間的交流。

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