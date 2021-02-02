據騰訊披露的2019年第4季度至今的反舞弊情況，反舞弊調查部共發現查處違反「騰訊高壓線」案件60餘起，100餘人因違反「騰訊高壓線」被辭退，40餘人因涉嫌犯罪被移送公安機關處理。此外，新增37家外部公司進入騰訊公司永不合作主體清單。

「高壓線」主要指的是騰訊文化和價值觀所不能容忍的行為界限，如弄虛作假、收受賄賂等行為。

第一財經報導，騰訊此次披露的涉及職務侵佔、收受賄賂等行為的22起典型案件中，被通報的部門包括PCG（平台與內容事業群）、IEG（互動娛樂事業群）、CSIG（雲與智慧產業事業群），以及原OMG（原門戶與視頻業務）、原MIG（原移動互聯網事業群）、原S1專案管理部、S1基建部。

其中，涉案數量和人員最多的為PCG（平台與內容事業群），有26位員工因「為供應商／外部公司／外部人員謀取利益，並收取好處費」等原因被通報。涉及包括短視頻、資訊運營、移動應用憑條、移動商業產品、流覽平台產品部等PCG的多個業務部門。

(旺報 )