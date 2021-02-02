導演徐譽庭、導演許智彥、吳慷仁、艾怡良、傅孟柏、9m88出席《我沒有談的那場戀愛》記者會。

吳慷仁、艾怡良、9m88和傅孟柏2日出席徐譽庭、許智彥聯手執導的電影《我沒有談的那場戀愛》首映記者會，該片成本約3500萬，徐譽庭算過全台票房要8000萬才能回本，於是她開玩笑問起演員要做什麼承諾來衝票房，並看向吳慷仁說：「破億的話想吃喜酒！」讓認愛邵雨薇的吳慷仁瞬間支支吾吾，一時不知如何接話，直說：「哇，這個不行吧！」

艾怡良首次挑大梁、擔綱女主角，歌手出身的她還為主演電影演唱主題曲，則提議若票房破億，可以來場劇組慶功演唱會，為粉絲謀福利，讓眾人頻點頭，認為是個好主意。徐譽庭先前稱該片為自己執導的收山之作，她坦言：「如果觀眾看完能帶著溫暖離開戲院，我就很開心！」

許智彥（左起）、9m88、吳慷仁、艾怡良、傅孟柏和徐譽庭出席電影首映會。（羅永銘攝）

提到片中拿徐若瑄名字大玩女神哏，徐譽庭笑說有親自和徐若瑄打過招呼，「算是半強迫式，因為已經拍好了，她就說『好啊，沒問題！』而且看完預告後她也大笑」。徐譽庭解釋因為詢問過身邊很多男性，發現徐若瑄擁有「跨年紀」的魅力，因此把她當作女神形象的不二人選。而徐若瑄去年監製、主演的《孤味》擁有好票房，徐譽庭也說：「希望能借用她的一點福氣囉！」

《我沒有談的那場戀愛》運用了現代人最常使用的臉書作為媒介，成了串起故事的關鍵，徐譽庭也在台上特別提到：「我們完全用了合法途徑，花了2年和臉書拿到授權，真的要謝謝我的員工幫忙！」電影10日全台上映。

(中時 )