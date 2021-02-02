美股隔夜收紅；亞洲主要股市周二上揚；白銀期貨的上揚，帶動港股金屬股高漲，恆指周二連二漲。

周二香港恆生指數收漲355.84點或+1.23%，為29248.70點，站上29000點。國企股(H股)漲154.84點或+1.35%，為11609.02點。交易所總成交金額為1920億港元。

恆指科技指數更領漲2.16%。金屬股、汽車股、醫療保健股表現最好，分別漲5.70%、4.42%、4.41%。保健護理股亦大漲2.56%。

醫藥和生物科技股表現好。石藥擬上科創版；藥明生物漲3.9%；四環醫藥漲20%。

石藥集團大漲11%。石藥將召開股東大會，提案發行不超過13.3億股新股，相當於總股本的10%。若股東批准和成功發行，籌得資金將用於建設研發中心和新藥開發。

華能國際電力跌4.6%，報2.51港元。匯豐調降目標價，指公司業績雖好，但核心利益只有27億至32億人民幣，目標價從3.1港元降至2.8港元。

京東集團上漲5.5%，報372.4港元。據外媒報導，京東物流預計本月在港交所提交IPO申請，京東對此無評論。據報導，京東物流已挑選高盛和美國銀行處理IPO事宜，公司估值約在400億美元，計畫在第二或第三季上市，籌資約40億美元。

(時報資訊)