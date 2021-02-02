日本銀行資產排名第二的三井住友金融集團（Sumitomo Mitsui Financial Group, SMFG）2日最新財報顯示，2020財年第三季淨利減少8.4％，主要歸咎信貸相關成本增加。

SMFG最新財報，2020年10至12月，也就是日本2020財年第三季，獲利為1638億日圓約15.6億美元，2019年同期則為1789億日圓。

SMFG重申，2020財年整年的財測獲利目標4000億日圓不變，至於市場預估值目前為5001億日圓。

集團發言人表示，其實公司早已達到全財年財測目標，但疫情不定數太多，使得不敢貿然調高財測。

事實上，因日本早在多年前已實施負利率，加上人口負成長，以及受疫情影響產生許多壞帳，日本銀行業的利潤已大不如前。

SMFG在2020財年前9個月，產生2348億日圓信貸相關費用，相較於2019年同期的965億日圓，超出將近2.5倍。

儘管獲利受到高漲的相關信貸成本侵蝕，但仍低於當初預期2020整個財年上看4,500億日圓信貸成本。

日本央行元月預測，日本經濟要回到疫前水準，最快要到2022年3月。調研單位Tokyo Shoko Research數據顯示，2020財年第三季日本破產件數為1,751個，比2019年同期減少約兩成左右。

(時報資訊)