27歲的昆凌在電影《叱吒風雲》扮演酷帥女賽車手「莉莉」，展現出好勝、追求速度感的女戰士特質，昆凌認為角色「不能輸的女強人氣勢」，跟她自己滿相像，像是她一開始難克服「極速」、「密閉恐懼症」，更問賽車手出身的導演「最壞情況」，「導演說就最壞就是撞到輪胎圍的護欄而已，於是我就豁出去，增加自己的信心，把油門踩到底。」順利克服難關。

昆凌近年除了演藝事業，自創服飾品牌Jendes經營得有聲有色，去年再推出Quinlivan彩色隱形眼鏡品牌，不過隱形眼鏡屬於醫療器材，籌備製作期比昆凌想像得更久，是否曾經後悔？她說：「我決定了就不後悔，只要還活著，就可以修正自己的選擇。後悔沒什麼幫助，不需要後悔，只要修正就可以了。有些事情即使當下做得不夠好，也會成為未來的養分。」

昆凌與大她14歲的周杰倫婚後感情依舊甜蜜，不僅是情人、夫妻，更是孩子的父母與人生夥伴。昆凌覺得自己和另一半的相處就像兩個孩子一樣，充滿了玩心與樂趣。「我喜歡把生活過得很有趣，他會陪伴我做很多新鮮事，是一個陪我冒險的人，我們有一顆冒險的心。」他們最近一次的冒險，是帶著孩子去露營，雖疫情讓世界停擺，但生活中有很多小樂趣，去放大、分享，反而會發現很多不一樣的美。

昆凌身為兩個孩子的母親，是靠SOP（標準作業程序）把家裡大大小小事情打理得有條不紊，發揮強大執行力。「待辦事項我會一一寫下來，小朋友的生活作息、幾點要接送等等，盡量按表操課，看他們能配合多少，他們若不能配合，我會想辦法找出原因、做修正調整。」

昆凌在電影《叱吒風雲》扮演酷帥女賽車手。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

昆凌經營服飾、隱形眼鏡2品牌，十足考驗智慧。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

有了孩子後，昆凌更能理解自己父母親的管教方式，也深知父母親管太多會造成反彈，因此混合了爸爸的自由開放、與媽媽嚴謹的管教方式。不過她認為，女兒有時比自己成熟，像有次吃飯時，她對女兒說：「姊姊我們吃快一點，比賽才能贏過弟弟」，女兒回：「我們不需要贏，我們只要認真就好。」甚至女兒還會幫我教弟弟，像是對弟弟說：「不要這樣講，這樣講會讓別人心情不好。」

(中時 )