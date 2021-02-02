台中榮民總醫院院長陳適安與嘉義縣政府聯手北中南心臟科專家，結合AI科技推動「全嘉心房顫動大篩檢」周年有成，2日上午於嘉義縣衛生局中庭召開記者會，揪出233人「心房顫動」者，經轉診治療後，可望5年「中風」發生率降低64％。現場布袋戲決戰大魔王，籲鄉親落實規律運動、均衡營養、定期篩檢健康三寶保健康。

研究顯示，心房顫動病人發生腦中風的機會是正常人四倍以上，易發生在高齡、高血壓，心衰竭，糖尿病…等病人，陳適安109年聯手嘉義縣政府，率北中南心臟專科醫師及結合AI智慧科技，啟動「全嘉心房顫動大篩檢」，篩檢15000人，揪出有心房顫動問題者233人，被篩檢有心房顫動者，立即經轉診治療後，可有效降低5年內64％中風發生率、39％失智發失率、26％死亡率，及其他心臟疾病發生率，實踐早期發現早期治療之成效。

嘉義縣長翁章梁說，中風是疾病問題，也是家庭問題，甚至成為社會問題，特別感謝台中榮總院長陳適安，帶領台中榮總嘉義分院、台北榮總及嘉義長庚醫院優秀的子弟兵，共同為鄉親的健康把關，一年來我們服務了14900位鄉親，揪出心房顫動233人，透過轉介治療，大幅降低中風、心肌梗塞、癡呆、死亡…等風險，每一點辛苦的累積，都別具意義。

陳適安說，能夠將所學用來回饋鄉里，意義重大。心房顫動是臨床上常見的心律不整，平均每100個人中就有1人會發生，年齡越大發生率越高，此類病人發生腦中風的機會是正常人的4-5倍，好發於長者、高血壓，心衰竭，糖尿病..等族群，只要找到潛在中風高風險者，使用新型抗凝血劑，即能有效預防中風。

(中時 )