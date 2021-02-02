電影《消失的情人節》將在大年初一（12日）晚間9點於緯來電影台首播，劉冠廷、李霈瑜（大霈）與導演陳玉勳2日上電影台直播與粉絲互動。劉冠廷笑說：「今年沒有拍賀歲片作品，但大過年看到《消失的情人節》就等於是我的賀歲片了，當然非常開心。」劉冠廷過年已安排好要陪阿嬤在家看自己的電影，而大霈則說：「這兩年我都在當一家之『煮』，召集弟弟、妹妹、表弟、表妹們聚在家裡，一起煮年夜飯給長輩吃，菜色中西合併，最拿手的是蒜蓉蝦、燉蹄膀。」

大霈童年愛玩炮，更曾被甩炮炸傷過，「國小的時候，被人家用甩炮炸到眼睛旁邊，幸好眼睛沒事；還有一次放沖天炮沒飛出去原地炸開，那次過年耳朵半天聽不到」；劉冠廷則說：「小時候跟表哥表姊一起玩鞭炮，結果煙太大，當下覺得自己被嗆到快昏倒了，呼吸困難的感覺像快死掉了。」

年初三是2月14日正好也是西洋情人節，陳玉勳自稱不是浪漫的人，從沒過過情人節；但劉冠廷靦腆說：「第1次過情人節是在國中，高雄屏東有那種3388文具連鎖店，我就去挑1個娃娃送給女孩子。」大霈則說：「我有打過圍巾送給情人，送過一些手做的小禮物，例如摺星星。」但巧的是，3人都從沒有被告白的經驗，陳玉勳調侃說：「可憐哪！」

他們在直播上送上萬元大禮包福袋歡慶新年到來，劉冠廷與大霈更現場揮毫，寫下新年吉祥話、愛情靈籤，將好運分送給粉絲，倒是導演陳玉勳一聽到要寫書法，馬上苦笑說：「當導演成天被『搶光』磨，這次我當書僮一旁磨墨就好」。

陳玉勳說：「這劇本20年前就寫好了，拍攝的時候每1場戲都很難拍，夕陽公車也用搶的、壁虎伯的戲、爸爸上公車的戲都拍得很緊張，因為要搶光趕時間，尤其當某個氛圍、光線、演員狀態都很棒時，如果錯失那個moment就再也拿不到了，再加上有大霈的戲都很難拍，真是壓力罩頂。」該台春節期間其他電影，可上緯來電影台官網查詢並可參加活動抽新年大獎。

(中時 )