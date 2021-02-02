新竹市勞工職業訓練發展協會辦理的「產業人才投資計畫─3D列印商品設計班第01期」近日結業，此次有20位學員習得獨立操作3D繪圖軟體和3D印表機等技能。（陳育賢攝）

由勞動力發展署桃竹苗分署補助、新竹市勞工職業訓練發展協會辦理的「產業人才投資計畫─3D列印商品設計班第01期」近日結業，此次有20位學員習得獨立操作3D繪圖軟體和3D印表機等技能，可以滿足企業派訓也能讓個人在職涯上提升職場競爭力。

新竹市勞工職業訓練發展協會表示，此次從產業人才投資方案─提升勞工自主學習計畫結訓的20位學員，都獲得課程提供的技術訓練，未來可以滿足企業派訓，也能讓個人在職涯上提升職場競爭力。

協會指出，「3D列印商品設計班」，可讓學員了解電腦輔助開發（CAD）流程優勢應用於創意商品設計，並學會3D Printer和具市場價值的商品設計知識。

課程中也特別安排實作範例練習讓學員從設計發想、資料收集、電腦繪圖設計、3D列印模型、模型表面處理，學會創意商品設計開發到生產的完整流程。

結業後學員將具備產品價值與市場需求概念，可獨立操作3D繪圖軟體和3D印表機將概念想法實體化。

(中時 )