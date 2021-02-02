匯聚科技精品家電總經理郭永福，2017年駕駛法拉利在汐止區五指山撞死19歲蔡姓騎士，士林地院今開庭審理，郭否認超速，辯護人則以鑑定報告中肇事責任僅7.5％，不願向死者家屬道歉，郭更將肇責推給死者。

事發在2017年下午2點多，行經彎道時遇到死者騎乘的機車失控打滑，直接撞上法拉利車頭，騎士頭部重創，顱內出血死亡。

士林地院2日開庭，郭則稱，開車沒有看儀表的習慣，並以自己沒有超速，煞停後遭對方撞擊，檢方提出2份車速鑒定報告指他車速時速在62公里、73公里，但郭的辯護人稱，反應時間不夠，客觀上根本無法注意前方車輛狀況，郭更以「難道機車滑倒撞山壁，就要提出國賠嗎？」

死者家屬聽聞後當庭傷心掉淚，檢察官以是不是為自己7.5％肇責道歉，但郭表示「不能隨便道歉，還是希望依法處理」。法官諭知，將由合議庭討論後決定是否函詢鑑定單位，若依時限行駛可否避免車禍。

(中時 )