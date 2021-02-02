台灣投資型保險領導品牌安聯人壽突破逆境、業務大軍人數創歷史新高，農曆年前再趁勢搶攻一波增員計畫！安聯人壽至2020年12月底止，業務菁英人數正式突破5,000人，較前年同期大幅成長逾24％，為去年業界人力成長最快速的壽險公司！

今年安聯人壽將持續啟動數位轉型，並導入業務員轉型計畫「Agent 2.0」，以數位化工具推動有效增員，並透過平台全面掌握最新培訓狀況，再藉由行動化APP隨時搜尋及學習，做到量大、質精，力拚2025年一萬名業務大軍的增員目標邁進。

據壽險公會最新統計，壽險業務大軍挑戰40萬人次，2020年功敗垂成，其中壽險公司去年僅增加1,925人，亦是創七年新低！台灣是安聯集團極重視的主要壽險市場之一，同時也是亞太區最大的壽險市場之一，自1995年成立後，安聯人壽便積極投入台灣市場，在業務面屢有斬獲。台灣安聯人壽總經理林順才表示，「安聯人壽將2015年訂為組織發展增員年，立下每年人力淨成長20％、2020年5,000名業務大軍的雄心壯志，很高興我們可以在去年底無畏逆境，順利達成增員目標，五年來人力大幅成長2.8倍！安聯人壽的強勁業務績效，除歸功於優質的商品組合與客戶服務外，另一大功臣則是近年來快速發展出完整的數位生態系統，在成功的數位轉型策略之下，以客戶體驗為核心出發點，致力打造數位行銷管理及招募工具，不僅大幅提升業務菁英的數位平台，更讓客戶端與業務銷售端，都能享有更好的數位體驗。

在『全面發展數位化』的營運策略下，安聯一方面希望能協助旗下業務員在Fintech 浪潮裡成功轉型，培訓業務員為專業、高效率的數位壽險顧問，在數位科技時代贏得成功先機；另一方面，也希望數位發展的布局，能讓更多年輕族群感受到安聯人壽的『活力』而加入。」

安聯人壽業務長劉育群進一步指出，「安聯人壽除透過創新管道招募人才之外，更積極發展新人培育之留才計畫，以全力發展業務菁英團隊，朝組織快速成長、挑戰業務人數淨成長20％之年度目標邁進。2020年在業務團隊擴增的部分平均每個月都有穩定的成長，業務員登錄淨增加人數超過1,000人不僅為業界第二名，更為今年以來業界人力成長最快速的壽險公司，一切成功的表現均來自我們增員及組織發展策略得宜；展望未來，因應數位運用比重日漸增高，培養數位素養是業務員第一要務，安聯將啟動業務員轉型計畫『Agent 2.0』，於今年推動Allianz DNA（Digital Native Agent）Project，旨在培訓業務員成為專業的life insurance solution provider，強調保險的核心價值須回歸保障，以安聯退休規畫及健康保障雙平台，結合保險科技將所有的健康險進行模組化的需求分析，並化整為零，針對個別不同的客戶分析其保障缺口，以協助業務同仁打造更便利的新銷售模式，持續以無比的衝勁向前飛躍成長，挑戰2025年業務人數突破一萬人之年度目標。」

(工商 )