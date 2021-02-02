市場調查機構IDC於2日發表最新手機報告。2020年第四季中國智能手機市場出貨量約8,640萬台，較上年同期微升0.3％。2020年全年出貨量約3.26億台，較上年同期下降11.2％，其中華為手機出貨量1.25億台，雖較上年同期下降11.2％，但其市佔率高達38.3％，穩守第一位。第二名到第四名分別是vivo、OPPO和小米，2020年全年出貨分別是5,750萬台、5,670萬台和3,900萬台。

若以2020年第四季來看，華為雖然出貨量大跌34.5％，但仍為所有品牌出貨量的首位，數量達2,170萬台。排名第二至第五位分別是蘋果、OPPO、vivo及小米，出貨量均明顯增長，年增分別為34.7％、18.3％、9.2％及48％。

至於大陸國內5G手機出貨部分，2020年第四季的出貨量約6,010萬台，2020年全年累計出貨約1.68億台。

(工商 )