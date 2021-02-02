桃園國際機場的Wi-Fi 4系統規格過時，旅客較多時，連線品質容易不穩，桃機公司趁著過去1年的疫情低潮，全面提升機場內網速，採用Wi-Fi 6無線網路，同個候機室有200人一起看影片也不會卡住，還有利於執行科技防疫，未來也能滿足機場內的數位應用發展。

桃機公司指出，Wi-Fi 6是由Wi-Fi 聯盟（Wi-Fi Alliance）於2019年所推出的最新Wi-Fi認證標準，相較5G，Wi-Fi 6屬於行動網路的區域內覆蓋補充，適合人群擁擠如體育館、機場、車站或商圈等區域使用，桃機從Wi-Fi 4直接跳級為Wi-Fi 6，網速可提升8倍。

桃機公司副總經理李俊德說，因應科技發展趨勢及旅客行動裝置上網需求，桃園機場率先全國所有交通場站，完成航廈無線網路系統設備提升至最新技術Wi-Fi 6規格，佈建超過550顆基地台，全面涵蓋航廈、登機門、停車場等公共區域，完成後有效增大網路承載量，連網手機及行動裝置的傳輸速率可達1.2Gbps以上，旅客使用機場無線網路服務將更順暢，機場執行設備管控智能也更便捷。

李俊德舉例，以前入境尖峰時，2、3000人擠在入境處，網路用起來時常卡住，對旅客相當不便，升級後就不會有這樣的問題，甚至能同時支援200人一起看影片也不停頓。

隨著疫情帶動零接觸應用，桃機於2020年3月起即要求旅客入境時須用手機掃瞄QR Code立即讀取防疫資訊，並透過手機迅速完成檢疫電子申報，避免紙本填寫與機場工作人員產生接觸，杜絕可能之防疫破口，相關作業在網路環境提升為Wi-Fi 6支援後可更迅速完成。此外，機場清潔消毒人員在Wi-Fi 6環境下，也可更有效率的透過智慧型手機或平板電腦，隨時掌控旅客流量及使用洗手間使用狀況，進行清消調度及洗手間衛生用品補充，降低巡查人力負擔。

(中時 )