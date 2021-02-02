徐少東表示，政府法令的制定，經常趕不上產業發展及潮流趨勢，雖然前一陣子他也因此碰到逆境，但他看好事業的前景，也看重企業的社會責任，選擇勇往直前，在逆境中突破與轉身。(劉宥廷攝)

5G開通帶領電信產業邁向新時代，國內特二類電信服務供應商三聯南頻電信，突破傳統電信服務思維，善用IoT物聯網優勢，提出「三聯南頻．以科技驅動．相信SunLINE．活出愛理念」，致力成為電信科技生活新形態的領航者，其中，三聯南頻電信主席也擔任電信公會顧問團召集人的徐少東功不可沒。

徐少東表示，政府法令的制定，經常趕不上產業發展及潮流趨勢，雖然前一陣子他也因此碰到逆境，但他看好事業的前景，也看重企業的社會責任，選擇勇往直前，在逆境中突破與轉身。

徐少東指出，為協助提升台灣產業發展，全國電信公會創立32年來首次結合全國六大區舉辦的全省串連活動中，負責扮演穿針引線的重要角色。徐說，這次是為自主人生打最後一仗，他不諱言自己先前不慎卡到官司，自嘲曾是南台灣最高身價保釋金。

不過，徐少東不氣餒，徐說，要把愛找回來，那怕血染征袍鐵甲紅，粉身碎骨，但求清白在人間，徐強調，在歷經社會環境教育的磨練洗禮後，頓悟生命的故事要寫的精彩、做的漂亮、活著瀟洒；徐歸零逆轉，未來在公會志業上更將籌組電信國家隊，協助政府將台灣優勢的零組件生產、應用技術、解決方案推向國際市場。

(中時 )