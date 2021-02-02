新北市議員張志豪今（2日）上午則邀集地政局、城鄉局及市警局、中和分局等相關單位進行協調。（張志豪服務處提供）

新北市議員張志豪今（2日）上午則邀集地政局、城鄉局及市警局、中和分局等相關單位進行協調。（張志豪服務處提供）

新北市中和一、二警分局2016年合併，但維持2地辦公，大洋塑膠捐贈786.8坪土地，若可做為中和警分局與中原派出所駐地，將可減少大筆月租金及空間、人力浪費。新北市議員張志豪今（2日）上午則邀集地政局、城鄉局及市警局、中和分局等相關單位進行協調。

張志豪表示，大洋塑膠原訂去年底完成捐贈786.8坪土地做為機關用地，捐地面積以建蔽率50％、容積率250％，使用面積可達1967坪，若改建成新中和警分局，整合警政廳舍，除提供警員舒適的辦公環境，也可減少大筆月租金及空間、人力浪費。

張志豪表示，日前新任市警局長黃宗仁拜會，他特別請局長要強力表達意願並主動積極爭取。張志豪認為，此案將捐贈的機關用地，面積符合警分局需求，若捐地程序延宕至今年6月才完成，恐拖慢整體規劃期程。

張志豪要求地政局在2月18日召開重劃委員會後，後續和城鄉局一起加速辦理相關程序。另對於機關用地需求，也請市警局應責成中和分局做好先期規畫等準備，再次向市府財政收支小組提出機關需求，唯有加快腳步，才能準備相關經費及後續規畫。

(中時 )