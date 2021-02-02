《女也》法國導演楊亞祖貝彤與烏克蘭導演安娜絲塔西雅米科娃執導。（捷傑電影提供）

繼2015年《HUMAN》開創先例，成為第一部在聯合國大會廳首映的電影後，連潘基文都是座上嘉賓，法國著名環境學家、《盧貝松之搶救地球》導演楊亞祖貝彤（Yann Arthus-Bertrand），再度攜手烏克蘭人權記者兼導演安娜絲塔西雅米科娃（Anastasia Mikova）獻上備受全球矚目的紀錄片《女也》。

雙導演歷時3年、橫跨50多個國家、採訪超過2000名女性，匯集女性生命淬鍊下最內心的故事，電影震撼且鼓舞人心，於威尼斯影展首映時，觀眾喝彩長達10分鐘，IMDb平均7.7高分好評，即將婦女節前夕3月5日在台上映。

威尼斯、哥本哈根、布拉格等各大影展都爭相播放，紀錄片《女也》聚集世界各地不同文化、家庭或信仰背景的女性們，面對著鏡頭，以第一人稱的方式自敘：第一次月經、懷孕、工作、婚姻等議題，講述其所遭受的不平等對待，真實發生於「她」的故事。

該片聯合導演拍攝上一部人類影像紀錄電影《HUMAN》時，察覺許多女性對於分享自身經驗，會有所忌諱或不願意吐露，再加上近兩年好萊塢製片哈維溫斯坦的性醜聞引發「＃Metoo」運動，許多女性勇敢的自白，展現堅強的心理韌性，促使他們展開電影《女也》，架設一個專屬於女性的獨白空間，導演提及受訪的婦女信任他們、賦予他們責任：「女性的聲音需要被聽到，她們不再是『弱者（the weaker sex）』。」

(中時 )