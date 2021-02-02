新冠肺炎疫情持續全球延燒，相較鄰近國家日本、韓國陸續公布疫苗採購進度，台灣採購疫苗仍遙遙無期，引起各界議論。根據一份網路民調顯示，對於台灣爭取新冠疫苗有沒有信心，有近5成網友表示沒有信心；同時，對於新冠疫苗來台後，是否會去施打，也有5成的網友表示不會去施打。

入口網站《YAHOO》以「你對我國爭取新冠疫苗有沒有信心？」為題進行網路投票，投票時間為2月1日至6日，截至今(2)日下午4點50分，已有超過4萬民網友參與投票，結果顯示，表示非常有信心的網友有17.5%，還算有信心的有24.6%，而不太有信心則有25.9%，非常沒信心的有22.1%，另外有9.9%網友則沒表達明確意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自 YAHOO)

對於台灣最快何時能取得新冠疫苗，認為今年第一季能取得的網友有16.7%，認為今年第二季能取得的則有21.9% ，認為是今年第三季的有16.8%，而認為是今年第四季有22.2%，另外還有22.4%網友未對此表示明確意見。

至於如果有新冠肺炎疫苗來台，會不會盡快去施打，有8.8%網友表示一定會，表示應該會的網友則有25.3%，而應該不會的則有30.3%，一定不會的則20.3%另外還有15.3%網友沒明確表示意見。

此外，對於台灣至今仍然沒有取得疫苗，衛福部長陳時中今表示，外界認為買不到疫苗與意識形態有關根本是無稽之談，他並指出，可能與談判技巧不佳，以及我國選擇的候選疫苗較嚴格有關。

(中時新聞網)