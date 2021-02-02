芝加哥商業交易所集團（CME Corp）調高保證金引爆獲利了結賣壓，周二白銀現貨與期貨價格重挫，前一日飆升至近8年高點的升勢嘎然止步。

目前現貨銀價格下挫4.2%，報每盎司27.77美元，失守周一創下的近8年新高。

Reddit論壇號召散戶轉進貴金屬市場，周一現貨銀大漲7.3%，站上每盎司30.03美元，創下2013年2月以來最高價。

目前3月期銀下挫近5%，報28美元。該合約在周一大漲2.5美元或9.3%，收在每盎司29.418美元，盤中一度漲13%，報每盎司30.35美元，創下2013年2月來新高。

CME周一將2月Comex 5000白銀期貨保證金提高17.9%，每份合約從14,000美元提高至16,500美元。

此外，目前4月期金下跌0.72%，報每盎司1850.40美元。4月鉑金期貨跌2.27%，報1113美元。3月鈀金期貨微升0.06%，報2243美元。

IG Market分析師Kyle Rodda表示，CME提高白銀交易保證金以遏阻市場炒作歪風，已經引發一些獲利了結賣壓。

上周掀起的散戶交易狂潮已經使全球交易商開始爭搶銀條和銀幣以滿足需求，同時也促使美國商品監管機構開始監測市場動向。

ED&F Man Capital Markets分析師Edward Meir表示，白銀的勁揚並未伴隨著其他貴金屬與工業金屬類似的飆升，表示這是一種極端現象，下跌力道也可能相當猛烈，但他也表示白銀價格尚未到頂。

此外，部分Reddit鄉民呼籲散戶不要進場，因為這裡沒有大量空頭部位，這也可能為銀價帶來壓力。分析師普遍預期短期內銀價仍將劇烈波動。

(時報資訊)