一名人妻小如（化名）控訴，在某國立大學兼任助理的交響樂指揮家丈夫阿宏（化名），偷吃一名留學德國女學生小貞（化名），2人還同遊上海睡同房3晚，怒對2人提告求償100萬元，士林地院審酌正宮質問女學生「我老公好用嗎？」，女學生則致歉回答「自己是野花野草」，認為小如求償有理，判決阿宏與小貞應連帶賠償30萬元，可上訴。

判決書指出，阿宏與小如結婚19年育有3名子女，阿宏卻於2018年10月間與女學生小貞同遊上海，入住四星級酒店四天三夜，小如得知後質問小貞「上海好玩嗎？」、「我老公好用嗎？」，小貞立即向小如道歉，並回覆小如：「應該在排練『魔笛』期間開始與阿宏交往。

小如得知老公偷吃氣得向小貞說，阿宏過去在排練「魔笛」歌劇期間，也劈腿當時排練成員「他好像有此偏好」。小貞坦承：「老師都說他順路，排練完都會載我回關渡宿舍，差不多7月底8月初左右」，還對小如認錯說：「我只是路邊的野花雜草，我知道自己真的一時貪玩做錯了事，我真的對不起妳，會與老師一刀兩斷。」。

阿宏在法院審理時辯稱，他與妻子已分房6年，2人2018年5月達成口頭離婚協議，10月與小貞同遊上海是分床睡，並無踰矩行為，小貞也堅稱雙方只是朋友往來，並無男女關係。

但法官審酌後認為，小貞與正宮的對話已經認錯，一起到上海就算是分床睡，但4天3夜同進同出、共居一室，已構成踰越正常友誼份際的侵害配偶權行為，因而判決阿宏與小貞應連帶賠30萬元。可上訴。

(中時新聞網)