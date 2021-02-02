交通部今日公告修正「車輛安全檢測基準」生效，包含：裝設自動車道變換、緊急轉向、車道維持及遙控停車等先進設備的車輛，規範自2025年起需檢測通過，其中，為避免駕駛過於依賴的「防車道偏離輔助系統」，要求雙手離開方向盤15秒，就要提供警告訊號。

交通部表示，為使國內車輛安全法規接軌國際並進一步提升車輛安全性，持續關注聯合國先進駕駛安全輔助的新版規定並調和導入國內，修法增加「車輛安全檢測基準」中的轉向系統規定，確保相關功能可妥適輔助駕駛人安全行駛於道路。

法規修正後，對於車道變換、緊急轉向2項功能，要求新款新車將於2023年起符合相關規定；具備車道變換、緊急轉向、遙控停車、車道維持4項功能的新舊款式新車，2025年起全須符合相關規定。

根據新的檢測規定，防車道偏離系統應提供偵測駕駛手握轉向控制裝置機能，意即方向盤，若駕駛手未握方向盤超過15秒，應透過圖像資訊、警告符號等提供光學警告訊號，若超過30秒未握方向盤，應提供紅色的雙手或轉向控制裝置圖像資訊，及聲音警告訊號，直到駕駛手握回方向盤。

(中時 )